‘Goontapu’ plaatst klimaatverandering in schijnwerpers

Edwien Bodjie

Marcel Pinas staat met ‘Goontapu’ in Breda.

PARAMARIBO –

“Dit is weer een moment waarbij wij Suriname positief op de kaart plaatsen. Deze expositie is een teken van internationale waardering, niet alleen voor mij als persoon, maar voor de Surinaamse natuur, kunst en cultuur … voor de totale samenleving.”

Kunstenaar Marcel Pinas neemt in Nederland deel aan een

expositie op uitnodiging van het gerenommeerde

kunstenaarscollectief Club Solo, dat samenwerkt met topkunstenaars

wereldwijd. “Deuren gaan open en er zullen meer opengaan voor

Suriname en de Surinaamse kunst. We willen de wereld nieuwsgierig

maken over Suriname.”

Vanaf zondag staat Pinas tot en met 22 mei met

‘Goontapu‘ (aarde/wereld) in Breda. Bij deze

solo-expositie worden mensen uit verschillende landen verwacht.

‘Goontapu‘ is een groot doek dat is ontstaan door

duizenden aaneengestikte stukjes pangistof.

Ze komen uit een vorige installatie van de kunstenaar –

‘Kibii wi koni’ (bescherm onze kennis) – waarin een

honderdtal flessen werden gewikkeld. Hiermee exposeerde hij jaren

geleden in eigen land. Door de stof te hergebruiken wil de

kunstenaar het nut van recyclen naar voren brengen.

De pangistof die was gebruikt voor het kunstwerk ‘Kibii wi

koni’ heeft Marcel Pinas ‘gerecycled’ en gebruikt voor

‘Goontapu’.

Met ‘Goontapu‘ vraagt Pinas ook aandacht voor

klimaatverandering en de rol van marrons en inheemsen daarin. “Wij,

marrons en inheemsen, staan voor bescherming van het klimaat.” Het

bos zou er volgens hem niet zo slecht aan toe zijn als het aan deze

twee groepen lag.

De achteruitgang schrijft hij op conto van onder meer

buitenlandse hout- en goudmijnbedrijven. Zonder deze ‘indringers’

was het binnenland intact gebleven, gelooft hij. “Wij weten hoe met

het bos om te gaan. We hebben die traditionele kennis, maar de rest

weigert om te leven op de wijze hoe wij dat eeuwenlang hebben

gedaan”, stipt een bezorgde Pinas aan.

Eigen mensen

De kunstenaar vindt dat Suriname als land meer aan de wereld

moet tonen wat het heeft en kan. “De mensen laten begrijpen hoe

belangrijk Suriname is voor de wereld ook wanneer het gaat om

behoud van cultuur en bescherming van het bos door de

binnenlandbewoners.”

Ook bij de totstandkoming van ‘Goontapu‘ heeft Pinas

mensen in het binnenland betrokken. Dat vindt hij belangrijk. “Je

hebt de energie van je eigen mensen nodig om met succes naar buiten

te treden.”

Hij vertelt dat ze trots zijn om te zien dat iets waaraan ze

hebben gewerkt op een internationaal podium wordt gepresenteerd. Op

die manier probeert de kunstenaar een bijdrage te leveren aan een

positief zelfbeeld van de marrons en inheemsen.

Ook mensen in Paramaribo hebben bijgedragen. ‘Goontapu‘

is een interactieve expositie, waar ook vrijwilligers in Nederland

aan hebben gewerkt om er meer vorm aan te geven. Hiermee benadrukt

de kunstenaar hoe belangrijk samenwerking is, waar ter wereld

iemand zich ook bevindt.







