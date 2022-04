Golden set-regel toegepast bij Livo-Sport Guyanais

01/04/2022 15:57

John Zaalman

Livo-libero Bjorn Simons (1) vangt de bal op gadegeslagen door zijn teamgenoten en onder meer Dennis Bruno (4) van Sport Guyanais. Bruno is niet te spreken over het weglopen van het veld door Livo.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Livo uit Suriname en het Franse Sport Guyanais zullen op 24 april een gouden set spelen om uit te maken welke ploeg als winnaar uit de bus zal komen in de Volleybal Champions League. Het treffen tussen partijen werd op 27 maart in de Maximin Noel Sporthal in Saint-Laurent du Maroni afgebroken nadat de Surinaamse ploeg ernstig zou zijn benadeeld door de Franse arbiters Anaella Jandia en Kevin Ross.

David Pinas scoorde in de beslissende vijfde set voor de ogen

van Jandia en bracht Livo daarmee op 8-7. De Francaise floot in

eerste instantie voor een punt voor Livo, maar oordeelde daarna

andersom in het nadeel van de Surinaamse ploeg. Eerder in die

periode had Ross voor rotatiefouten bij de Surinaamse ploeg

gefloten na blunders van de tafelofficials. Livo protesteerde fel

daartegen.

Nadat de bondsvoorzitters Marc-Oliver Anatole en Lionel Blokland

van respectievelijk Frans-Guyana en Suriname kwamen bemiddelen,

werd de wedstrijd voortgezet. Livo liep na de blunder van Jandia

bij 8-7 van het veld, wat af te keuren was, waarna Jandia en Ross

het duel hadden afgefloten met Sport Guyanais als overwinnaar.

Na dagen van over en weer onderhandelen, is door het

organisatiecomite afgesproken de golden set-regel toe te passen.

Livo won de eerste twee sets met 26-24, 25-23 voordat Sport

Guyanais de setstand gelijktrok na 25-20, 25-23 zeges. De gouden

set zal tot 25 punten gaan. “Wat betreft het gedrag en het weigeren

verder te spelen, heeft de commissie besloten dat Sport Guyanais de

‘tiebreaker’ begint met een 2-0 voorsprong”, laat de commissie

weten.

“Ik ben daarvan niet op de hoogte, maar ga dat niet weigeren”,

onderkent Livo-coach Lionel Nabibaks. Dennis Bruno, speler van

Sport Guyanais en deel uitmakende van de wedstrijdcommissie van de

Champions League, is nog niet helemaal eruit.

“Wat Livo gedaan heeft is totaal niet goed te praten. Je kan

niet van het veld weglopen. Dat is disrespectful naar ons toe. Met

een 2-0 voorsprong beginnen, is in feite niets”, aldus Bruno.

Voorgesteld is dat Chantal Karsters van Suriname en Bruno de set

fluiten. Karsters, Bruno, Blokland, Anatole, de Fransman Rafael

Toussaint en Caroline Heilbron van Suriname maken deel uit van het

organisatiecomite.







