Golden Future nieuw platform voor ‘jonge’ondernemers

PARAMARIBO –

“Als je rijk wilt worden moet je niet bij de overheid gaan werken, maar moet je zelf ondernemen.” De voorzitter van De Nationale Assemblee Marinus Bee sprak hiermee zijn bemoedigende woorden uit tijdens de launch van het jonge ondernemersplatform Golden Future. Donderdag werd in het Courtyard Mariott het startsein gegeven.

Een platform waar niet zozeer in leeftijd, maar meer in

ondernemersjaren de jonge ondernemer alle expertise, samenwerking

en begeleiding op allerlei gebieden kan vinden om zijn of haar

(startende) onderneming tot een heus succes te maken. ” Het is de

bedoeling om middels dit platform de mensen bewust te maken hoe ze

hun onderneming kunnen starten en daarin bemoedigd kunnen worden,

zegt de initiatiefnemer en founder van het platform Genevieve

Simson. Zij is ook voorzitter van de Stichting Young

Entrepeneurs.

Op jonge leeftijd is zij begonnen met ondernemen. Ze liep tegen

heel wat valkuilen aan, maar liet zich desondanks niet uit het veld

slaan door de tegenslagen. Zo gaf haar jonge leeftijd wat

tegenwerking in de branche waarin zij zich als ondernemer heeft

groot gemaakt, vertelt zij. “Ze dachten ze is nog jong, ze weet

niets, maar ik weet wat ik kan. Ik heb de expertise en de

doorzetting.” Simson heeft inmiddels haar eigen

belastingadvieskantoor.

De Golden Future moet de jonge ondernemers bijstaan in het

verwezenlijken van de ondernemersdroom. Het platform dat als

ondertitel draagt Let’s grow together krijgt vijf steunpilaren: de

operatie, het netwerk, de financien, marketing en resource en

development. De jonge ondernemers kunnen zich via het platform

registreren. Daar zullen zij een toegevoegde waarde voor elkaar

zijn. Ze kunnen er groeien en samenwerken, om Suriname verder op te

bouwen.







