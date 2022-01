‘Goede communicatie en respect tussen regering en CBvS’

10/01/2022 08:06 – Van onze redactie

President Chandrikapersad Santokhi (l) tijdens een luchtig moment met governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname.

PARAMARIBO – Tussen de regering en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is er sprake van goede communicatie met respect voor elkaars zelfstandigheid. “En dat is goed voor het functioneren van de CBvS en de regering”, schrijft de Communicatiedienst Suriname in een persbericht over het bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan de moederbank.

Het staatshoofd zei dat de zelfstandige positie van de CBvS niet betekent dat er niet moet worden gepraat. Hij benadrukte dat dialoog en overleg juist belangrijk zijn. Volgens de president zal “de te machtige positie van de governor met regels worden ingeperkt, zodat misstanden uit het verleden niet meer voorkomen”.

Van governor Maurice Roemer kreeg de president een uitgebreide presentatie over verder herstel en versterking van de bank en de economie. Een aandachtspunt vormde de hoge rentes. “De afgelopen weken heeft de hoge rente tot ongerustheid in de gemeenschap geleid. Ik ben blij dat u aangeeft dat die kwestie uw volle aandacht heeft en op korte termijn wordt opgelost”, aldus Santokhi.

De CBvS heeft in het afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt aan herstel van haar structuur. Er kwamen regels voor risicobeheersing, die voor het eerst formeel zijn vastgelegd. Achterstalligheid van jaarverslagen wordt ingelopen. “Het is moeizaam gegaan, maar wat gerealiseerd is, is degelijk en helpt bij de wederopbouw van een Centrale Bank van gezag”, aldus Santokhi.

Volgens het staatshoofd verwacht de bevolking meer. “Zij beschouwt de bank als haar eigen bank die zoveel mogelijk problemen oplost. En dat is een goede zaak, want de bank is voor het volk van Suriname.” Santokhi riep Roemer op dat wat de governor hem tijdens het werkbezoek heeft voorgehouden, dat ook te delen met de gemeenschap, zodat die zaken beter begrijpt.

