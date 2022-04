Goed rekenen, daar moet je op kunnen rekenen!

03/04/2022 00:00

De werkgroep van Rotarians en RKBO-leerkrachten van het rekenproject.

Foto: RCPR



PARAMARIBO –

Elke school van het het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) in het binnenland zal binnenkort beschikken over een laptop met bijbehorende rekeninstructievideo’s. Dit ter ondersteuning van de leerkracht van groep 8 tijdens de rekenles. Tijdens een een feestelijke Rotary meeting in het Waaggebouw zijn door Margriet Nouh-Chaia, de president van de Rotary Club Paramaribo en Residence (RCPR), de nodige attributen horende bij uitvoering van dit project overhandigd aan de waarnemend directeur van het RKBO Annie Baynath Panday.

De Rotary Club of Paramaribo Residence heeft in 2018 bewust

gekozen voor een duurzaam rekenproject daar zij zeer bezorgd was

over het rekenonderwijs in Suriname. Na diverse gesprekken en

toetsresultaten die zijn geevalueerd met de leiding van het RKBO,

bleek dat er een grote behoefte bestond aan bijscholing van de

leerkracht in het vak rekenen.

Het project “Verhoging Reken didactische vaardigheden bij de

RKBO GLO – leerkracht” werd toen, onder leiding van Rotarian

Ewald Levens, oud reken/ wiskunde docent, opgestart met de steun

van de RKBO- rekenwerkgroep die ook de trainingen heeft

gevolgd.

Tot en met 2020 zijn er 69 leerkrachten van het basisonderwijs

getraind. Het traject van fysieke training werd abrupt onderbroken

door de Covid-pandemie. Het RKBO wilde echter haar leerkrachten

blijven bijscholen en benaderde RCPR om samen de trainingen om te

zetten naar instructievideo’s. In de video is vervat de instructie

hoe een gegeven rekendomein didactisch aangepakt dient te worden.

Een noodzakelijke voorwaarde is wel dat de leerkracht de leerstof

moet beheersen en de opbouw van de les in de gaten houdt.

In de 27 instructievideo’s zijn de volgende rekendomeinen

opgenomen: Breuken, decimale getallen, procenten,

Inkoop/verkoop/winst en verlies. Meten (lengtematen,

oppervlakte maten, gewichtsmaten en inhoudsmaten ) Verhoudingen (

schaal ) en wegsommen. De instructievideo’s zijn een fantastische

‘tool’ waarop de leerkracht zo vaak als nodig kan terugvallen bij

de voorbereiding op rekenles.

Het is het RKBO gelukt met de hulp van donateurs de 25 scholen

in het binnenland elk te accommoderen met een laptop. Naast het

onderwijs deel heeft de RCPR 25 memory sticks ter beschikking

gesteld. Het tweede deel van het project zal zijn dat de overige

RKBO-scholen landelijk ook worden voorzien van een laptop met

bijhorende reken instructievideo’s.

De Rotary Club kijkt vol verwachting uit naar de komende

resultaten die geboekt zullen worden op de RKBO-scholen in het

binnenland. Dit project waar drie en een half jaar lang heel veel

tijd, energie en sponsoring in is gestopt door de Rotarians en de

werkgroep van leerkrachten zal na evaluatie hopelijk op nationaal

gebied een goede ondersteuning voor alle leerkrachten van leerjaar

8 kunnen zijn.

Ewald Levens, trekker en initiatiefnemer van het meerjarig

rekenproject.







