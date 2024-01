Gobierno y Hulanda ta sigui na mesa pa trata acuerdonan relaciona cu e prestamo di COVID

The content originally appeared on: Diario

Prome Minister Wever-Croes:

*Apesar cu Hulanda tin un gobierno demisionario

ORANJESTAD (AAN): Prome Minister Evelyn Wever-Croes, durante un entrevista recien na prensa a enfatisa cu Aruba y Hulanda ta continua na mesa pa loke ta trata acuerdonan relaciona cu e prestamo di Covid apesar cu Hulanda tin un gobierno demisionario. Prome Minister a indica cu e dossier referente Aruba no a wordo considera controversial pa Parlamento Hulandes por lo tanto e Secretario Demisionario por sigui atende cu ne.

Prome Minister a remarca cu Gobierno di Aruba ta trahando riba diferente nivel cu Hulanda entre otro cu Secretario di Estado Alexandra van Huffelen y su ekipo di ambtenaar y tambe Gobierno ta den contacto cu e Minister di Finansa Hulandes.

E mandatario principal di nos pais a expresa cu aña 2024 a habri Aruba cu un supervision financiero hopi robusto. Aruba semper tawata tin supervision financiero pero e ultimo añanan no tawata tin normanan ancra den e ley. Hulanda a indica cu nos supervision no ta bon. Na fin di aña ultimo, Parlamento di Aruba unanimamente a bay na fabor di e cambionan den e ley di supervision, LAft. Awo e ley ta firma y fuerte y no por wordo cambia zomaar, cu normanan mas actual y actualisa inclui den dje.

Cu esaki, Prome Minister a expresa, Aruba ta mustra mundo henter cu Aruba no tin miedo di supervision y esaki ta trece trankilidad pa esnan cu ta presta Aruba cu nos tin un supervision financiero, manera otro paisnan rond mundo cu tambe tin un of otro forma di supervision financiero.

“Esaki ta cambia e escenario. E tempo ey por tawata tin discusion cu Aruba lo haya un boeterente di 6.9% pasobra Hulanda no tawata confia nos sistema di supervision. Aworaki esaki no ta e caso mas. Aruba awor ta conta cu un supervision financiero sumamente robusto, fuerte y firme hinca den otro, cu henter Parlamento a para su tras. Mi ta den contact cu Secretario di Esatado van Huffelen. Nos ta na mesa, nos no a yega na un resolucion ainda pero mi tin tur fe y confiansa cu nos ta sali afo cu e miho resultado pa e pueblo di Aruba”, Prome Minister a enfatisa.