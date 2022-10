Gobierno ta keda hunga cu bida di hende na Parkietenbos

The content originally appeared on: Diario

Booshi Wever di UPP:

ORANJESTAD (AAN): Booshi Wever di UPP a indica cu den varios comunicadonan e a bin ta mustra riba e situacion alarmante cu tin na e dump na Parkietenbos y Sero Teishi. Aparte di un paar di habitante cu ta protesta ta parce cu e mundo politico, comercial, sindical y te hasta un paar di medionan di comunicacion, no ta interesa den kico e habitantenan e barionan aki mester keda soporta.

“Mi no lo cansa di keda mustra riba e situacion alarmante aki cu articulonan y cu potretnan, pa mustra e realidad cu e pueblo aki ta biba aden diariamente. Por bay bisa cu mi persona ta un “dinosaurio” y hasta ta insinua cu mi no ta papia berdad, pero mi consenshi ta limpi y mihó “dinosaurio” cu marioneta di mandatario(nan) cu “nos no ta nan” y den realidad ta pio cu “nan”. Ta sigui promove mentira y demonstra desprecio pa bida di ser humano”, Wever a bisa.

Potret no sa gaña. El a bisa for di un principio cu e incinerator chikito ta un “PORKERIA” y cu e ta un “MISKOOP”. “Nunca minister Arends por a mustra cu loke mi ta trece padilanti ta sea bieu of “achterhaald”! Ta ‘pesey nos ta ilustra tur nos ponencianan cu prueba of cu potretnan.

Dia 22 di juli 2022 den un conferencia di prensa minister Arends a bisa cu e incinerator tin simannan NO ta trahando pa motibo cu NO tin filter y esey ta peligroso pa bida di hende! Wel ata un potret saca dia 20 di juli 2022. E incinerator tabata trahando!

Dia 15 di september 2022 den tratamento di presupuesto di DOW den Parlamento, e Minister Presidente Evelyn Wever-Croes a bisa cu e incinerator chikito NO tabata traha entre 26 di augustus te cu 7 di september. Adhunto un otro potret cu ta mustra cu dia 27 di augustus 2022 e incinerator tabata trahando! Y den ambos caso SIN filter nobo, loke ta mustra cu esaki ta un acto criminal contra e pueblo di Parkietenbos y vecindario.

Wever a sigui expresa: “Te ki dia ta keda acepta esaki? Nos mester keda acepta e mentiranan di e gobierno aki y particularmente di e minister concerni sr. Ursell Arends? Mi por ta un dinosaurio paso mi tin hopi aña den politica, sinembargo esey hamas lo stroba mi trece informacion corecto y cu sigur NO ta “achterhaald” ni tampoco ta bieuw! Ta e realidad cu e pueblo di Parkietenbos ta biba aden diariamente!”