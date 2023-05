Gobierno ta habri pa hiba combersacionnan pa cu reintroduccion di Aruparking

The content originally appeared on: Diario

​

Minister Ursell Arends:



Esey nifica tambe cu por haci ahustenan pa cu e sistema

A sali na cla cu tin inversionista cu kier construi edificio di parkeo

ORANJESTAD (AAN): Relaciona cu e reintroduccion di Aruparking, Minister Ursell Arends a duna di conoce cu lo mester cuminsa drecha hopi cos den Oranjestad pa cuminsa tin un miho plan pa drecha pa comercio.

El a bisa cu por sinta na mesa y por dialoga cu otro, pero tin di e comerciantenan caba cu ta ofrece na nan clientenan pa cubri e parkeo. Pero e ta kere cu si por organisa esaki den su totalidad y gran parti di comercio tambe por sostene e iniciativa aki, e ta kere e ta beneficia e clientela cu ta depende di dje.

E mandatario a agrega cu ta habri pa combersacionnan pa asina por bay bek na raad pa wak kico ta e ahustenan cu mester tuma lugar pa den un forma positivo impacta e desaroyo den centro di ciudad.

A reitera cu e reintroduccion di Aruparking ta pa trece regulacion y esey ta e peticion cu a bin for di e comerciantenan mes, pero tambe for di inversionistanan cu tin interes pa inverti den centro di ciudad. Tin hasta inversionistanan cu kier traha ‘parkeer garage’ y nan ta bisa cu nan no lo por inverti si parkeo no ta regula y si parkeo ta gratis.

Arends a sigui bisa cu a tene esaki den consideracion prome cu a haci e reintroduccion di Aruparking.

A agrega cu comercio pa loke ta centro di ciudad a organisa nan mes caba. Gobierno a sinta cu nan na November 2022 na varios ocasion prome cu a haci e cambio na december pa loke ta trata habri bek Caya Betico Croes pa vehiculonan.

Nan ta organisa caba aunke kisas no den un organisacion oficial, pero nan ta organisa y den e forma aki nan lo por contribui na e desaroyo di centro di ciudad tambe cu e ahustacionnan, nan propio comentarionan.

“Nos meta no ta pa perhudica comercio. Nos meta ta pa engrandece centro di ciudad”, a bisa.

Segun e minister, hunto cu Minister Wever tin varios proyecto cu ya caba el a anuncia y otro proyectonan cu lo wordo anuncia pa asina por sigui desaroya centro di ciudad na Oranjestad como di San Nicolas.