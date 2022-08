Gobierno no a sinta cu niun gremio ni a debati riba e introduccion di BTW

The content originally appeared on: Diario

Frans Ponson di CUA:

ORANJESTAD (AAN): Segun Frans Ponson, di Comerciantenan Uni Aruba (CUA), el a tende cu e introduccion di e asina yama impuesto BTW ta bay door di 1 di Januari 2023.

Ponson a enfatisa cu e gremionan no a tende di gobierno nada relaciona cu esaki. E ta lesa cu gobierno ta bisa cu a sinta cu hopi gremio, e ta clarifica cu gobierno no a sinta cu ningun gremio. “Gobierno a bisa nos kico tabata nan ideanan. That’s it. No a sinta cu ningun gremio, no tabata tin niun debate, no tabata tin nada. Nan a informa nos”.

El a señala cu gobierno a “gewoon planta nan un proposicion” di 18, despues a bin un idea nobo di 14 y nan no sa di berdad kico e ta. E gremionan a wordo informa cu e impuesto ta bay bin, pero nan no a tende nada. Y diripiente awor ta tende cu e BTW ta bin 1 di Januari 2023 y tambe ta bin tende cu no ta bay cobra impuesto tampoco riba tips. “Si nos no cobra, e ora ey ken ta bay paga”, a agrega.