Gobierno mester sigui impulsa construccion di edificionan vertical pa vivienda

Otmar Oduber:

*No tin tereno suficiente pa sigui otorga y mester bay halto

ORANJESTAD (AAN): Ex Minister Otmar Oduber a duna di conoce cu no ta di awo, pero ya caba pa hopi aña ta conoci cu no tin suficiente tereno pa por sigui traha casnan horizontal. No tin tereno pa sigui cumpli cu e demanda cu tin pa traha casnan individual riba terenonan erfpacht y pa esnan cu kier traha nan cas riba un tereno eigendom tambe ta birando mas dificil y sigur mas caro.

No ta keda otro cu cuminza concientiza comunidad cu mester construi bayendo halto. E proyecto di “Caribbean Town” ta Bushiri ta un bon ehempel di esaki. “Mi tabata tin e honor di cuminza e henter e proceso di destaho publico unda a inicia den aña 2018 e maneho di otorga tereno erfpacht pa construccion di edificionan residencial pa nos propio hendenan. Esaki tabata un necesidad mirando e cantidad di peticionnan nan cu ainda tabata tin aden na DIP pendiente”, asina ex minister Otmar Oduber a duna di conoce.

E tempo ey a logra haal in e atraso di peticion nan cu tabata data di añanan 1994 pa 2012, pero ya caba tabata conoci cu mester bin un cambio di cultura, unda lo mester a cuminza construi edificionan bay halto pa asina por cumpli cu e demanda ainda atrasa fo’i aña 2013 pa 2020 y futuro.

“Awe nos ta 4 aña mas leu y lamentablemente no ta mira nada mas pasando pa logra cumpli cu e demanda aki di tereno y vivienda pa nos hendenan. DIP ta paraliza, den coma, y mientrastanto atrobe nos ta bay mas atrasa ainda den peticion nan cu 4 aña mas, despues di tabata riba un hopi bon caminda”.

A laga fo’i aña 2019 un cantidad di “inbreidingsplannen” cla pa worde ehecuta den “verkavelingsplannen” pa por a sigui cu otorgamento di terenonan, mientras a traha e tempo ey riba diferente proyecto similar na “Caribbean Town” na Bushiri, unda gobierno lo a otorga tereno erfpacht na empresanan proba pa construccion di edificionan pa vivienda cu un criterio moderno “Gated Communities” cu propio areanan recreacional, seguridad y social.

Entre otro a laga un plan den un fase sumamente avansa den coordinacion cu APFA na Pos Chikito pa rond di 400 vivienda den un prome fase y 300 vivienda adicional den un di dos fase. Tambe na San Nicolas a laga un plan completamente cla di 3 edificio cu lo a crea rond di 220 vivienda, cu a inclui un grupo di arkitecto y ingenieronan local, cu a uni, pa presenta e plan aki na gobierno.

Otro proyecto laga cla pa ehecuta ta esun na Sero Colorado unda a laga traha e tempo ey un verkavelings plan cu inbreiding pa rond 260 cas den dos diferente plan.

“Atrobe ta sumamente di lamenta cu DIP ta keto bay paraliza y Parlamento di Aruba ta mudo riba esaki. No mester reunionnan pa worde informa riba ineficiencia di e departamento. Loke mester ta curashi “cohon” pa tuma decisionnan y ehecuta loke tin ya caba cla riba mesa fo’i 4 aña pasa”, asina Otmar Oduber a laga sa.

“Nos pueblo ta sclama pa e oportunidad di por tin nan propio cas y haci esaki nan hogar”. Ta gobierno su deber y obligacion den facilita esaki na e ciudadano y falta di curashi y determinacion ta perhudicando e comunidad.

“Si den 3 aña di tempo na 2018 y 2019 a logra haal in un retraso di casi 20 aña, con por ta posibel cu desde 4 aña pasa, no por a “haal in” ni 1 aña mas y pio ainda no tin un interes pa continua cu e vision laga atras na 2019 pa construi edificionan vertical bayendo halto y asina den combinacion cu terenonan ainda disponible na DIP logra “haal in” e retraso completo di esnan wardando pa por tin nan propio vivienda”, ex minister Oduber a finalisa bisando.











