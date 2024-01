Gobierno mester inventariza tur su edificionan bashi, renova nan pa haci uzo di nan of bende nan

The content originally appeared on: Diario

Diego De Cuba, lider di STA:

“Pero no laga nan para te cu nan ta putri

ORANJESTAD (AAN) – E lider di STA (Sindicato di Trahadornan di Aruba), señor Diego De Cuba, ta referi na e edificionan di gobierno (como 40) cu ta bashi y sin ningun destinacion.

E ta haya cu lo ta bon si gobierno ta haci un inventario di tur e edificionan aki y bende nan pa genera placa. E ta haya cu no ta necesario pa gobierno huur edificionan for di tercer persona (algo cu ta pasa bao di tur gobierno) sino cu mester limita esaki of renova locual cu gobierno tin y uza nan, y haci uzo di companianan local pa haci e trabaonan ey.

De Cuba a señala cu si no, nan ta bay haya cu 30 pa 40 edificio plat cu ningun hende ta haci uso di nan, bo a traha edificio nobo y esun bieu ta keda abandona.

“ Gobierno mester haci algo cu e situacion aki pa limita cu ta bay tin edificionan publico cu no ta funcion y ta keda para ta putri; Of ta bende nan of huur nan, of haci algo, pasobra no ta prudente pa hinca placa, y mi ta papiando di miyones, cu por wordo hinca den trahamento di edificio nobo, renovacion. Mi a wak un par di renovacion tremendo, manera edificio di ex-J.F mes cu a wordo drecha y a keda tremendo y ta wordo uza pa hopi lugar. Aworaki mester haci un inventario y ta hopi straight cu e maneho pa evita gasta demasiado placa na edificionan nobo”, de Cuba ta señala.

Diego de Cuba ta kere cu Gobierno ta wak esaki si, pero e mester atende cu ne na un manera mas fuerte. El a agrega cu tambe dunando e companianan local e trabaonan di construccion of renovacion cu esey ta yuda e clase trahado di Aruba.

De Cuba a señala cu den e companianan di construccion tin hopi empleado profesional, cu sa kico nan trabao ta y sa kico nan ta haci. Tin hopi operator cu ora wak nan traha riba makinaria grandi, bo ta keda sorprendi. “Mi ta bisa, yiunan di tera cu experiencia amplio den construccion, y pesey bo ta haya bo cu ora e companianan grandi aki entrega bo un trabao e ta un trabao 99.9% bon.

Esey ta loke nos, di Sindicato STA ta wak, pasobra tin hendenan local cu por haci cierto trabaonan pero di experiencia nos ta sinti cu e parti di construction ta esun cu por ranca hopi placa, y esey mester evita. No por ta asina manera a pasa na Watty Vos Boulevard, cu a busca hasta ekiponan di afo, corda hasta busca hendenan di afo. Y esey ta haci hende local wordo poni un banda anto bo ta trece tur cos di afo, siendo cu nos mes hendenan por haci e trabao ey”, Diego de Cuba a remarca.

