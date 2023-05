Gobierno lo sigui bringa pa mehora poder di compra di tur ciudadano

The content originally appeared on: Diario

Premier Evelyn Wever – Croes:

ORANJESTAD (AAN): Aruba ta den recuperacion sinembargo gobierno ta reconoce cu tin varios reto cual ta atendiendo cu ne. Recientemente diferente Minister tabata den Parlamento pa duna splicacion di kico ta haciendo a traves di departamentonan, pa yuda combati aumento di costo di bida y demas retonan cu tin den comunidad.

Un di e preocupacionnan cu tin den comunidad ta cerca pensionadonan, cu e pensioen di biehes ta hopi abou. Gobierno ta compronde e preocupacion aki y ta sigura cu ta trahando dia aden, y dia afo pa mehora e situacion aki.

Prome Minister Evelyn Wever – Croes a splica cu pa mehora poder di compra di e pensionado, a aumenta pension di biehes tres biaha desde cu ta den gobierno.

Ademas, e ‘reparatietoeslag’ pa pensionadonan a wordo aumenta dos biaha caba cual total ta suma 170 florin. Pa locual ta gastonan di pensionadonan, a baha e tarifa dos biaha caba y a hisa e suma liber di impuesto. Consecuentemente, mas cu 36 mil ciudadano (gran mayoria ta pensionado) no ta paga inkomstenbelasting y loonbelasting. Y riba proposicion di Parlamento, a separa e entrada pa calculacion di impuesto ora ta trata di pareha casa, cual ta baha e peso di impuesto pa nan.

Un otro situacion preocupante ta pa e 10864 mamanan soltero na Aruba. Pa lanta un yiu bo so, ta un reto hopi grandi. Y si mester haci esaki bou di situacion economico dificil, e ta hacie aun mas grandi. Gobierno ta comprometi pa sigui traha y yuda mamanan soltero na Aruba.

Entre otro: Minister Rocco Tjon encarga cu Asuntonan Social, tin diferente proyecto y plan cu e ta trahando riba dje, pa yuda mamanan soltero empodera nan mes pa hiba nan famia dilanti.

Algo cu a resalta durante tratamento di e tema aumento di costo di bida den Parlamento ta cu tin diferencianan fundamental entre Gobierno y partido den oposicion AVP. Prome Minister Wever – Croes a menciona 3 di e diferencianan aki.

(1) Segun oposicion, gobierno no ta worry y no ta haci nada pa combati inflacion, cual no ta berdad. Gobierno di Aruba continuamente ta percura pa Parlamento di Aruba ta informa di decisionnan y con hopi ta tene cuenta cu aumento di costo di bida y aumento di inflacion.

(2) Un otro diferencia importante ta, cu AVP kier pa comunidad kere cu no tabatin Covid-19, of cu no tin guera na Ukraina y cu no tabatin un crisis di inflacion mundialmente, AVP kier culpa gobierno di tur cos. Sinembargo, henter mundo por mira kico ta tumando luga mundialmente y ta mira con rond mundo tin un lucha pa motibo di inflacion.

(3) Ademas, a tuma nota cu AVP ta unicamente señala problema pero no ta presenta alternativa of solucion. Esaki ta e diferencia mas grandi cu tin entre gobierno y oposicion. A traves di e ultimo reunion den Parlamento, pueblo por a tuma nota cu pa oranan largo, gobierno a presenta kico ta e solucionnan cu ta brinda pa e problemanan cu tin.

Finalisando, Prome Minister a enfatisa cu e situacion di aumento di costo di bida ta un tema prioridad pa Gabinete Wever – Croes. Tin varios plan y proyecto cu a realisa caba cu e meta pa trece mehoracion den situacion financiero den comunidad, tin plannan andando tambe y lo sigui atende cu esakinan.





