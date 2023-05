Gobierno lo sanciona persona of companianan cu ta haci negoshi di forma ilegal

The content originally appeared on: Diario

Minister Geoffrey Wever:

*Combatimento di economia informal ta un prioridad

ORANJESTAD (AAN): Minister Geoffrey Wever a laga sa recientemente, riba un pregunta cu DIARIO a haci durante su rueda di prensa, cu e grupo di hende cu ta haci negoshi riba social media manera Facebook: ‘Vraag en Aanbod’, etc, cu esey ta un grupo cu tin cu aderesa.

Segun e mandatario, si no ta un problema pa nan bende riba ‘vraag en aanbod’, pero na momento cu tin un negoshi, mester ta registra y mester contribui cu impuesto. Esey ta un exigencia di e pais aki y e lo keda conta.

Aworaki den e combatimento di economia informal tin un di e accionnan cu por bin ta cu e hendenan ey tambe ta bay wordo investiga y aderesa. Cu ta duna nan e oportunidad pa registra, mustra nan cu esey no ta permiti, pero cu nan no ta contribui cu nan ‘fair share’ y ta inhusto den comparacion cu otro empresanan of personanan individual cu si ta registra na Camara di Comercio y na Departamento di Impuesto, Wever a enfatisa.

Esey tambe tin su ‘approach’ pa trece conscientisacion. Mas cu claro, kier stimula e parti di benta online, a bisa, e parti mas innovativo, pero mester cumpli cu e principionan basico mescos cu ta conta pa tur otro empresa, a indica.

A agrega cu na momento cu ta permiti un grupo pa cualkier rason pa no tene nan mes na e reglanan, e ora como pais, como gobierno, ta perde credibilidad tambe pa e otro empresanan. “Pasobra si bo ta permiti esey y esey ta e peliger na e momento aki, cu nos sa awor kico nos economia informal ta y como gobierno tin e deber pa reduci esaki”.

Si bira cara pa otro banda pasobra e ta algo complica y keda sin haci’e, e ora ki señal ta mandando na esunnan cu tur luna ta cumpliendo cu nan obligacionnan. No por uza esey como un hustificacion y mester tin economia husto y moderno pa por funciona, Minister Geoffrey Wever a bisa.

Ora cu tin un economia cu ta draai corectamente y cu competencia husto, e resultadonan di esey ta cu prijsnan ta baha. Esey ta un ciclo cu mester tene na cuenta ora cu ta papia di e economia di Aruba.

Ta haciendo trabaonan grandi cu e implementacion di ‘Aruba Fair Trade Authority’ cu ta dirigi den e direccion aki pa garantisa competencia husto, haci controlnan y percura cu no tin abuso di poder, a remarca.

Gobierno no por acepta negoshinan cu ta bisa cu nan no ta registra na Camara di Comercio y na DIMP. Por ehempel, actualmente tin hendenan cu ta ofrece credito na individualnan cu interesnan haltisimo y nan no ta registra ningun caminda,

Esaki por trece cu ne problemanan financiero pa e hendenan, problemanan fisico, di salud mental y no por permiti esey. Si e persona of negoshi no ta cumpli cu e reglanan, e ora e no ta autorisa pa haci negoshi y no por keda sin sanciona esey, e mandatario a enfatisa.