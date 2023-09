Gobierno lo papia un biaha mas cu e habitantenan di Colony

The content originally appeared on: Diario

Premier Wever-Croes riba Hotel Secrets



Ta trahando riba un decreto segun instruccion di Hues

ORANJESTAD (AAN): Prome Minister, Evelyn Wever-Croes a laga sa cu diaranson el a reuni cu ehecutivonan di Secrets Hotels cu ta na Aruba. Otro siman lo tin un otro reunion.

Relaciona cu e caso aki, el a bisa cu e ultimo veredicto di hues tabata na Juli caminda cu hues a bisa cu gobierno tin cu saca un otro decreto pa e habitantenan di Colony riba nan obhecion, teniendo cuenta cu cierto instruccionnan nobo cu hues a duna.

Gobierno a traha riba e documento y esaki a sali recientemente. E habitantenan di San Nicolas ta haya nan contesta y cu esey gobierno a cumpli, a bisa.

E mandatario a sigui bisa cu esey lo kiermen cu por sigui cu e construccion di e proyecto. Sinembargo, e desaroyadornan kier mas seguridad cu no tin mas discusion ta tuma lugar.

El a pidi Departamento di Obranan Publico (DOW) pa reuni cu e habitantenan, awo despues di e ultimo veredicto pa mira kico nan problema ta exactamente y kico ta locual cu mester pasa pa bisa cu “cu esaki nos por biba”.

Hues den e veredictonan anterior a yega di bisa mas biaha cu e habitantenan tin cu resigna cu e hotel ta bin, cu algun cambio chikito, pero cu e ta bin. “Toch mi kier tende di e habitantenan kico ta locual ta nan preocupacion despues di e ultimo veredicto”.

Prome Minister a lamenta cu e habitantenan no a mustra interes pa bin y un luna despues nan a manda un carta cu toch nan lo kier papia mientras cu e decreto si a bay caba. Gobierno ta bay papia cu nan pa scucha di nan y intercambia, a splica.

El a agrega cu gobierno di Aruba ta keda kere den e proyecto aki y cu e por trece un ‘spin-off’ grandi pa economia di Aruba, pero specialmente pa economia di San Nicolas y cu tambe lo mehora e calidad di bida.

Awor cu tin un grupo cu ta interesa den e desaroyo aki y cu ta kere den e proyecto. Pero e berdad ta cu nan no por warda hopi mas tempo. Pesey mester bin un claridad. “Loke nos no kier ta pa nan dicidi cu e proyecto no ta sigui. No cu nan a bisa nos cu nan ta stop, pero nan ta preocupa”, a indica.

Gobierno ta trahando riba e parti di e decreto. Lo papia cu e habitantenan un biaha mas y lo sigui papia cu Secrets na mesa. Lo sigui den e direccion di busca un solucion, Minister President a declara.