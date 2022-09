Gobierno completo un biaha mas ta den Parlamento pa duna cuenta

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Shailiny Tromp-Lee (MEP):

ORANJESTAD (AAN): Dialuna 5 di September Gobierno completo tabata un biaha mas den sala di Parlamento pa nos trata e najaarsnota 2022, pero sigur awe ta un bon oportunidad pa gobierno para keto un rato na kico tur a tuma lugar desde di januari te cu awor y alabes indica kico tur lo bay tuma lugar den e ultimo lunanan di e aña aki.

Den e uitvoeringsrapportage di kwartaalnan 1 y 2 di 2022 y tambe den e Najaarsnota 2022 den liñanan grandi Gobierno a presenta e cifranan pa loke ta trata entrada y gastonan y tambe a duna informacion encuanto e di uitputtingspercentages general, esta cuanto gobierno a uza caba di e presupuesto aproba pa Parlamento na april ultimo.

Como Parlamentario nos a haci nos preguntanan en cuanto e documentonan ricibi, di maneho ehecuta of no ehecuta y di preocupacionnan cu nos tin.

Durante reunion mi a enfatisa cu sigur ainda ta resalta cu Gobierno tin retonan pa cu ehecucion di nan maneho. Sigur e situacion financiero di nos pais y desaroyonan mundial ta limita creacion di maneho nobo of ta impedi inversionnan door di Gobierno mes cu ta asina necesario pa nos pais.

Banda di esaki mi a acentua cu nos no por perde nunca di bista nos realidad, un realidad cu oposicion tur dia kier pa pueblo lubida, pero e hecho ta cu nos no por lubida nunca loke e gobierno actual a hereda, nos no por lubida tampoco e maneho serio y responsabel cu desde un principio nan a desplega, cu si no tabata pa e pandemia ya na 2020 nan lo a presenta un presupuesto cu un surplus.

Tampoco nos no por of mag lubida e situacion di crisis cu nos pais ta aden, nos no por ignora e impacto desastroso cu COVID tabatin riba nos pais y nos finansas publico, y sigur nos no por pone un banda e desaroyonan negativo ocasiona pa e guera na Ucrania.

Contrario na deseo general, deseo di mi y di hopi colega den Parlamento y expertonan, na e momentonan aki door cu nos ta un isla chikito nos mester acepta e hecho cu tiki nos por influencia e desaroyo mundial cu ta tumando lugar pa loke ta trata inflacion halto, scarcedad di producto, aumento di prijs di crudo y energia, y di e situacion delicado di e mercado financiero.

Manera ta keda enfatisa den e Najaarsnota 20221 loke ta haci nos situacion mas delicado ta cu nos no tin un bista cla con largo e impacto di e guera lo ta y kico ta bay ta al final su influencia riba e situacion social economico di nos pais.

Intencion ta pa durante e reunion enfatisa e realidad cu pueblo ta consciente di e desaster cu AVP a ocasiona y cu sigur a haci nos posicion ora e pandemia a bati na nos porta uno hopi debil, pero ma s tanto mi kier accentua e parti di speransa, e parti di recuperacion, e parti di kico si nos a logra. Mi ta haya bon pa como pueblo nos tende frasenan positivo cu ta acentua perspectiva real pa mehoracion.

Pesey a urgi Gobierno pa informa Parlamento con nan ta atendiendo of ta bay atende cu e diferente retonan cu nos pais tin actualmente. Sigur e ehecucion di e landspakket ta hunga un rol sumamente importante den esaki y pesey mes a pidi cada minister elabora encuanto e parti di e landspakket cu ta concerni nan.

Cifranan presenta, noticianan comunica, resultadonan concreto y proyeccionnan ta subraya e maneho serio, responsabel cu Gobierno ta hibando. Memey di yen di reto nan a sa di sigui pone e ser humano central cual door di nos situacion financiero y exigencianan di Hulanda, no tur ora ta facil.