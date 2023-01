Gobierno actual no ta ehecuta un maneho di ‘yega cera negoshi’

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): DIP ta un di e departamentonan cu tin hopi problema y complicacion pa motibo di corupcion cu a tuma luga door di e Ministernan di Infrastructura prome cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes a tuma e encargo. Tur e investigacionnan den DIP a manca e departamento na mas cu

un ocasion.

Consecuentemente, Premier Wever – Croes a depolitisa DIP inmediatamente manera cu a tuma e cartera over. E liña cortico cu tabatin entre e Minister y e departamento tabata worde mal uza entre e ex-Ministernan, cual a pone cu mester a corta esey.

Awor a cu e departamento ta depolitisa, un Minister no tin decisionnan mas ta tuma den otorgamento di permiso of tereno y ken no. Di otro banda DIP ainda no a logra pa nan mes por carga tur e responsabilidadnan manera cu e Minister tabata carga, pues nan ta atendiendo cu esey. Mientras cu ta atende cu esaki, un otro investigacion a bin riba mesa y asina e situacion ta sigui den DIP.

Comercio na San Nicolas: Departamento di DIP tin instruccion di gobierno pa traha riba manehonan y ehecutanan na e mihor manera pa Aruba, Prome Minister a splica.

Durante e Conseho di Ministronan cu a tuma luga na San Nicolas, DIP tambe tabata presente den reunion cu comerciantenan, pa mustra e importancia pa nan ta envolvi den desaroyo di San Nicolas. Gobierno a traves di diferente Ministerio ta bezig cu diferente trabao pa realisa proyectonan grandi na San Nicolas.

Situacion na establecimento na Baby Beach: Recientemente a yega na conocemento di Prome Minister Wever – Croes, situacion di un discusion cu tabatin na e establecimento Big Mama Grill na San Nicolas tocante e situacion di permiso di e establecimento.

Prome Minister a splica cu na e momentonan aki Aruba ta den un situacion despues di pandemia, caminda cu tincu trece orden den e desorden cu tabatin. Tur esnan cu no tabatin permiso pa hopi tempo, tin cierto derechonan pa motibo cu el a worde tolera. No obstante, awor ta momento pa drecha e situacion y busca e permisonan cu mester busca.

Bisando esaki Premier Wever-Croes a agrega cu DIP tin atraso pa permiso di precario pero e punto di salida ta, locual cu no ta legalisa mester worde legalisa si por segun ley y si no por, mester yega na un otro acuerdo. Gobierno NO ta ehecuta un maneho di ‘yega basha cos abao of yega cera cos’, al contrario di banda di gobierno ta desea pa tur hende tin nan espacio y luga na Aruba teniendo leynan y normanan na cuenta.

Pues den un caso asina ta importante pa papia cu e establecimento pa mira con por sali for di e situacion y legalisa locual cu a tolera.

Finalisando Prome Minister ta recorda localidadnan cu ta brinda servicio cerca di lama, cu Aruba su beachnan ta publico, pues ciudadanonan di pais Aruba tambe tin derecho di bay gosa di e beach, pues no por reserva henter un espacio pa huur.

Mientrastanto e departamento ta atendiendo cu e situacion di e restaurant, pa mira ki permiso e establecimento por haya y pa soluciona esaki.