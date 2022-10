Gobierno a presenta su maneho di permiso moderniza

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario drs. Shailiny Tromp-Lee (MEP):

ORANJESTAD (AAN): Durante un encuentro publico dia 26 di october 2022, Minister Wever a presenta e maneho pa permiso di negoshi cu a keda modernisa. Meta ta pa entre otro crea e condicionnan necesario pa avansa desaroyo economico di nos pais.

Segun Parlamentario drs. Shailiny Tromp-Lee di MEP, manera ta conoci ta existi diferente rapport cu ta duna atencion na topico “ease of doing business” y tambe cu ta trata ampliamente e necesidad pa elemina e red tape cu ta obstaculisa iniciativanan di negoshi door cu gobierno tin un proceso burocratico, lento y inflexibel.

Pesey mes Gobierno a bin ta traha riba un maneho di permiso modernisa y awor cu e Vestigingsbeleid 2022 a keda cla, a bin presenta esaki na Parlamento. Manera a keda accentua door di Minister Wever e maneho ta dirigi pa elemina red-tape, crea mas desaroyo economico, incentiva mas inversion, crea e cuponan di trabao necesario y asina por sigui menciona. Prinicipalmente e mehoransa aki mester traduci su mes, den mas negoshi y mas entrada pa caha di gobierno.

E maneho tin dos punto di salida primordial: Prioridad ta keda poni riba inversion y tambe riba modernisacion, digitalisacion y bon servicio. Pa loke ta trata inversion lo keda enfoca riba diversificacion di nos economia lo incorpora principionan di sostenibilidad y stimulacion di inversion na Oranjestad y San Nicolas. Pa loke ta trata principionan di sostenibilidad lo mester entrega un Social Impact and Environmental Assessment cual lo keda controla. E parti di stimulacion di inversion na Oranjestad y San Nicolas lo concentra riba proyectonan di propiedad, cultura, gastronomia y proyectonan di vivienda.

Pa loke ta trata red-tape Gobierno a entre otro elemina peticion di documentonan cu anteriormente mester a keda busca na Censo of KvK, e proceso a keda haci mas cortico ta keda indica 10 dia pa 14 dia so, proceso a keda digitalisa completamente y un cliente por sigui su peticion for di momento cu el a haci esaki digitalmente. E cambionan mas importante ta banda di e dos puntonan di salida tambe ampliacion di e categorianan di personanan cu no mester di un permiso pa habri un negoshi por ehempel un persona cu no a nace na Aruba pero un di su mayornan si y tin e nacionalidad hulandes. Otro aspecto cu tambe a haya su atencion den e maneho nobo ta e parti di negoshinan na cas. A amplia e lista caminda a stipula criterianan duidelijk pa un y tur.

Sigur e maneho presenta ta uno cu lo beneficia nos economia cual ta sumamente importante y necesario na e momentonan aki. Minister a indica cu ta sigui traha riba esaki y ya caba ta revisando e Vestigingsverordening di Negoshi, ta preparando un trayecto di ley pa bin cu un Handelsregisterverordening nobo y lo sigui monitoria ehecucion di e maneho nobo aki pa wak si e ta logra e meta proponi y si tin cu bin cu ahustacionnan cu ta necesario.