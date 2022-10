Gobierno a organisa forum cu prensa riba tema di Landspakket

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta den sala di prensa di Gobierno di Aruba, a tuma luga un forum pa prensa riba e tema di Landspakket

na unda a duna prensa oportunidad di haci pregunta na e profesionalnan cu ta encarga e Landspakket.

Profesionalnan cu a duna informacion ta Derrick Werleman, Desiree Croes, Omaira Lares, Angeline Thiel, George Croes, Adrienne Fraser, Maria Pita, Arlene Schipper, John Hessen, Herman Fransen. Prome Minister Evelyn Wever-Croes, a duna inicio na e forum splicando mas di con Aruba a yega na e Landspakket.

Manera ta conoci na comienso di e pandemia, riba 13 di November 2020, casi dos aña pasa, Gobierno di Aruba a firma cu Hulanda un “onderlinge regeling” riba e tema di landspakket. Palabracionnan a wordo haci como condicion pa Aruba por haya sosten di likides.

Durante e periodo aki Aruba a haya Awg 900 miyon bou di e condicion cu cierto reformanan mester wordo implementa pa asina pais Aruba por sali mas fuerte y resiliente di e crisis aki.

Landspakket ta un pakete di reformanan riba 8 diferente tereno.

TEMA A: Maneho financiero.

TEMA B: Gasto y efectividad di e sector publico.

TEMA C: Impuesto.

TEMA D: Sector financiero.

TEMA E: Reformanan economico.

TEMA F: Cuido.

TEMA G: Enseñansa.

TEMA H: Fortifica nos estado di derecho.

Esaki ta e 8 areanan cu a palabra cu Hulanda y e areanan aki no ta cambia, nan ta keda cada kwartaal mesun cos. Cada kwartaal ta palabra un agenda pasobra cada area tin diferente paso pa tuma pa por yega e meta final. Na final di un kwartaal ta haci un uitvoerings rapportage pa indica unda nos ta para y si ta bayendo bon of no. Esakinan ta wordo indica cu colornan di stoplicht dus berde ta bon, geel of oranje ta drentando e area peligroso y cora tin un problema.

Na principio, Aruba no tabata tin nada otro cu berde pero mas y mas e trabounan ta intensiva y e profesionalnan mester haci tur e trabou y ta yegando den un par di area cu mester mas atencion. Na e momento aki den e 8 areanan tin 63 accion ta tumando luga simultaneamente.

Prome Minister a gradici tur e profesionalnan presente cu ta traha riba e landspakket banda di nan trabou diario. Prome Minister a gradici prensa tambe pa e interes y pa acepta e invitacion na e mainta informativo aki.

“Di curason hopi danki. Mi ta spera cu prensa haya tur informacion cu ta buscando y necesario pa asina nos tur por keda mas alert. Pa gobierno un prensa critico, tambe riba ehecucion di e landspakket, hiba informacion corecto na nos comunidad, ta yuda mantene trankilidad den pueblo