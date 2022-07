Gobierno a nombra Thessaly Zimmerman como “Embahadora di Bon Boluntad di Pais Aruba”

The content originally appeared on: Diario

Minister Maduro di Cultura:

Thessaly ta inspira cu su logro den Top 10 Miss Universe

ORANJESTAD (AAN): Diabierna siman pasa nos Miss Aruba 2021, Top 10 Finalista di Miss Universo srta. Thessaly Zimmerman tabata invita na Bestuurskantoor pa un ceremonia special. Den presencia di Minister Presidente Evelyn Wever-Croes y demas minister y invitado di srta. Thessaly Zimmerman, Minister di Cultura Xiomara Maduro den nomber di Gobierno di Aruba a nombra srta. Thessaly como Embahadora di Bon Boluntad di Pais Aruba.

Sentimento di Orguyo

Minister di Cultura den su discurso a trece dilanti cu e logro di srta. Thessaly ta logro grandi pa Pais Aruba cu ta yena nos cu hopi alegria y orguyo. Ainda nos por corda e momento cu a anuncia ‘Aruba’ den e 16 finalistanan y despues ora nos a bolbe tende e nomber di ‘Aruba’ den e Top 10 di muhenan di mas bunita di mundo, nos curason a yena di alegria y un sentimento di orguyo a reina rond Aruba. Momentonan cu nos lo keda corda cu hopi alegria ora Aruba ta keda como finalista den e Top 10 di Miss Universe.

Un ehempel cu ta inspira

Thessaly a sa di representa Aruba dignamente riba e tarima internacional di beyesa y a demostra cu aunke con chikito Aruba ta, cu determinacion, diciplina, fe y cu un actitud humilde, nos yiunan di tera por yega hopi leu. Esaki sigur ta un ehempel pa inspira mas hoben pa traha duro pa logra nan metanan. Ta importante pa nos para keto tambe na e trabao cu Thessaly a haci pa hiba su mensahe pa un bon salud mental. Sigur despues di un pandemia cu a azota mundo, e mensahe pa nos ta mas consciente di nos salud mental, ta uno importante. E buniteza den bida ta pa por tin un balansa entre mente y curpa. Nos no mester keda cuestiona si algo ta bon of no ta bon, si nos kier cambia nos mundo, nos mester para keto y concentra pa cambia nos mes, ya cu asina e mundo rond di nos ta cambia tambe. Atraves di Thessaly, nos a mustra mundo henter cu aunke bo ta un isla, un persona so, ora bo haci cambio na bo mes, bo ta logra cambia e mundo rond di bo.

Reconocimento Embahadora di Bon Boluntad

Den nomber di Gobierno di Aruba, Minister Maduro a reconoce Thessaly como Embahadora di Bon Boluntad di nos Pais. Thessaly a briya riba e tarima internacional di beyesa y a logra yega den e Top 10 finalista. Despues di 25 aña, danki na Thessaly miyones por a haya sa mas di Aruba y esaki ta un promocion impagabel pa nos Pais. Thessaly a sa di carga un responsabilidad grandi y a demostra cu su caracter humilde di ta un digno representante di Aruba. Pa tur locual ela haci y nos ta sigur cu Thessaly lo sigui haci pa Pais Aruba, Gobierno di Aruba ta gradici Thessaly ta reconoce como Embahadora di Bon Boluntad di Pais Aruba. Masha danki y cu nos bon Dios sigui ilumina Thessaly pa e ta ehempel pa mas hoben representa Aruba dignamente unda cu nan bay.