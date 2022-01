Gobierno a mustra cu no ta posible pa empleadonan publico traha 2 dia menos cada luna

The content originally appeared on: Diario

Reaccion riba carta di Sindicato…ORANJESTAD (AAN): Diaranzon anochi, pa 7:37 pm, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a ricibi un carta di lidernan sindical SEPPA, SIMAR, SPA, SADA y FTA.

Den e carta nan ta indica cu nan ta mantene nan posicion cu e recorte di 12.6% mester worde revoca.

Segun sindicatonan di empleadonan publico, empleadonan cu entrega mester haya compensacion door di traha conforme nan pago. Den e carta, lidernan Sindical ta informa Gobierno cu entrante 1 di februari 2022, e empleadonan publico cu nan ta representa lo traha dos dia pa luna menos.

Prome Minister, contestando lidernan sindical Diaranson anochi, a informa nan cu e posicion unilateral aki no ta corecto y no ta posibel, sin consecuencia.

Posicion huridico di empleadonan publico y “gelijkgestelden” ta regla unilateralmente den LMA. Esaki ta conta pa tanto salario como oranan di trabao. Un empleado publico of “gelijkgestelde” no por dicidi riba su mes cu e ta bay traha menos ora of dia. Si esaki sosode toch, esaki ta ‘plichtsverzuim’ y tin su consecuencianan.

Premier di Aruba a recorda lidernan sindical tambe riba e hecho cu Conseho di Ministronan di Reino no a trata e peticion di Aruba ainda pa stop e recorte di 12.6% di salario den 2022. Esaki ta algo cu lidernan di sindicato ta na altura di dje tambe.

“Nos ta sigui den dialogo cu Hulanda riba e topico aki. Pues no ta asina cu Gobierno di Aruba no kier stop e recorte di 12.6%, sino mas bien cu Gobierno di Aruba no por stop e recorte di 12.6% sin pone na riesgo sosten di likidez necesario den 2022”, Prome Minister a enfatisa den su carta na lidernan sindical.

Mientras tanto, Prome Minister un biaha mas ta recorda sindicatonan cu e invitacion di Gobierno pa dialoga y hunto yega na un posicion conhunto pa negocia cu Hulanda, ta sigui riba mesa.

“Apesar cu durante nos ultimo reunion na december, sindicatonan a pone como condicion cu mester stop e recorte prome cu por bay den dialogo, mi ta spera cu sindicatonan reconsidera y apunta 3 persona, preferible cu conocemento financiero, cu por representa sindicatonan den e dialogo”, Prome Minister a termina bisando den su carta.

Gobierno di Aruba ta keda en espera di un contesta di sindicatonan riba e tema aki.