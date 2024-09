Gobierno a kibra contract cu Fundacion na Colombia debi cu pashentnan tabata wordo maltrata y abusa

The content originally appeared on: Diario

Pesey Aruba a evacua tur pashent di eynan

ORANJESTAD (AAN): Awor informacion nobo a drenta pa mustra cu ta situacion grave tabatin na e Fundacion Corporacion Con Animo na Colombia, unda isla di Aruba tabata manda adictonan pa haya tratamento.

Debi na tantisimo acusacionnan serio di maltrato y mas, cu ta socede na e lugar aki cu ta situa den un finca grandi na Cundinamarca, tiki cerca di Bogota, a pone cu Gobierno di Aruba a actua y a termina contract cu nan.

Esaki a sosode per direct, despues cu autoridadnan na Aruba a ricibi cierto pruebanan comprometedor di abusonan fisico, mental y te hasta sexual. Varios ex-pashent di e Fundacion cu a regresa Aruba a declara na forma amplio, di e abuso y humiliacion nan a mira y mester a soporta durante nan estadia na e Centro di e Fundacion aki. E relato aki ta informacion cu a compila di ex-pashentnan di e Fundacion, cu a relata di tur loke nan a experiencia durante nan estadia na e Fundacionnan aki.

Ta trata di un contract cu Aruba a cera mas o menos 9 aña pasa cu e Fundación Corporacion con Animo na Colombia, caminda tabata manda localnan rehabilita. Maltrato, fisico, mental y violacion sexual: Constantemente gobierno tabata manda adictonan na e Centro aki, sin tabata na altura di cuanto abuso tabata sosodiendo eynan. Segun un persona cu a keda interna pa casi un aña den e Centro aki, a splica nos cu enberdad e luga ta bunita y hopi grandi rondona pa un naturalesa impresionante, pero e realidad di e trato cu e pashentnan ta ricibi vooral esunnan cu Aruba a manda ta tristo.

Mas o menos como 3 pa 4 aña pasa un of mas pashent a bin back Aruba y a bati alarma, nan a conta di e maltratonan, poco poco a start un investigacion y enberdad recientemente a bin comproba cu tur locual e pashentnan tabata conta ta berdad.

Comparando e declaracionnan di e pashentnan cu a bin back anteriormente y cu esunnan cu a yega recientemente back, tur a declara mesun cos, a conta di e mesun maltratonan fisico, mental y di violacion sexual.

E abuso mental: E pashentnan tabata worde menaza cu si nan no obedece e doño of personal di e Centro nan ta worde cera den un cashot, segun un pashente na e Fundacion tin dos cashot. Tambe a conta cu si nan pleita of no kier obedece, nan ta worde calma cu remedi, druppel di un of mas remedi pisa, cu ta worde benta den nan boca of coy bebe y despues manera cu nan bira suf, nan ta worde transporta pa un prison cu nan a dun’e un nomber yama Puerta Cerrada. Esaki ta un prison di berdad, caminda tin asesinonan, violadonan y varios criminalnan peligroso cera, den e prison aki nan ta cera nos yiunan di tera cu tin e malesa di adicion. Den e prison e cuminda ta hopi tiki, cu despues cu nan sali y bay back na e centro nan ta yega full trauma, flaco y full descuida. Tambe e Ex pashentnan a declara cu nan mester a soporta constantemente hopi humiliacion door di e doño di e Fundacion.

Abuso fisico: Esaki tabata sosode na ordo di dia, si nan no por haci algo of no a obedece e doño, e ta bin batinan cu mokete, scop y dal nan cu Taser. Esaki ta wordo considera mas bien un tortura enbes di haya un tratamento professional.

Uno a conta di un mucha muhe cu a worde mara na un pilar di un cura cu su man colga na halto, el a keda como 3 ora colga. Otro maltrato menciona tabata cu nan ta worde mara y baña cu awa frieu. Un forma unortodoxo di yuda e ser humano esaki.

E maltratonan segun nan tabata bay hopi leu. Tambe ta duna e pashentnan un cantidad di druppel di un calmante hopi fuerte cu nan ta keda oranan largo sin por move y hopi mas abuso fisico ta sosode eyden. Tin cu e abuso a lage oranan largo riba cama y riba dje e personal a mar’e tambe.

Abuso sexual: E abusonan sexual tambe tabata sosode den e Centro di rehabilitacion aki, te hasta tin pashent cu a worde viola. Cosnan hopi serio cu no tin descripcion pa nan. Nan a conta di un damita di Aruba cera den e Centro, a worde viola pa un enfermero y un otro a worde viola pa un hardinero. E doño a kita nan for di trabao, pero aparentemente no a raporta esaki na Aruba, mirando cu ta un crimen cometi contra un pashent y di cual Aruba ta pagando hopi hopi placa mes tur luna pa cuido di nos hendenan cu ta malo di un of otro adicion. Nan a conta di varios cosnan intimo horibel cu tabata sosodiendo den e Centro aki.

E lugar cu ta un Finca grandi, di pafo ta bunita den Naturalesa, y riba Medionan Social,nan ta pinta e lugar asina bunita y bon, pero segun e pashentnan cu a regresa en realidad e ta un centro di tortura.

Despues cu mayoria di pashentnan a duna nan declaracion, esaki sigur tabata un shock pa hopi. E Minister encarga a worde poni na altura di tur e abusonan aki, cu Aruba tabata paga inconciente di dje. Aruba mesora a dicidi di para e contract y a exigi pa tur e personanan den e Centro di Rehabilitacion bin back Aruba. E doño di e Fundación mesora a entama un caso sumario contra Gobierno pa motibo cu a kibra e contract y e Fundación tabata kier pa e ultimo grupo di persona aki keda den e centro na Colombia te ora Hues dicta un sentencia.

Diamars cu a pasa a trata e Caso den Corte, despues cu Hues a tende ambos partido, a tuma un pausa y mirando e gravedad di e situacion, Hues mesora a rechasa e peticion di e Fundacion y a exigi pa Gobierno manda busca e pashentnan cu a keda mas lihe cu ta posibel.

Na Aruba nos tin centronan di cuido di adicto cu ta traha cu Respaldo, cu sigur ta hendenan profesional, studia. Recientemente a habri back un Centro Colorado nobo nobo, cu sigur tin suficiente espacio y profesionalnan pa cuida e personanan cu tin problema di adicion. Esaki ta un posibilidad pa famianan por interna nan sernan keri den un centro na Aruba mes, sigur cu ta cerca di nan y asina por tin bista kico ta pasando enrealidad cu nan famia.

Diabierna awo aparentemente lo yega un otro grupo y esun nan cu e famianan no kier pa nan bin back, lo keda eybou riba nan propio gasto, Aruba no lo cubri esaki. E caso aki ta uno hopi tristo y nos sigur lo keda sigui’e di cerca, paso awo e caso a inicia y investigacion lo mester deduci kico a pasa y ki rumbo e caso serio aki lo bay tuma.