Gloria Wekker gebruikt familiegeschiedenis voor derde boek

05/05/2022

-

Euritha Tjan A Way

Sociaal-cultureel antropoloog Gloria Wekker.

Foto: Euritha Tjan A Way



WILLEMSTAD –

De in Suriname geboren sociaal-cultureel antropoloog Gloria Wekker is bezig met een onderzoek naar haar familiegeschiedenis. Als alles meezit zal ze daarvoor in december van dit jaar naar Suriname komen om de plantages waar haar voorouders vandaan komen te bezoeken. Deze geschiedenis vervat ze in haar derde boek dat als titel meekrijgt: ‘Families navigating empire’.

“Ik heb een zeer gemeleerd stel voorouders. Van vaders kant heb

ik een Asjkenazisch joodse grootmoeder en een creoolse grootvader.”

Asjkenazische joden vormen een cultureel-religieuze groep binnen

het jodendom. De aanduiding Asjkenazisch of Asjkenazim werd door

Joden in de middeleeuwen gebruikt voor Duitsland, meer in het

bijzonder voor het gebied rond de rivier Rijn. “En van mijn moeders

kant een inheemse grootmoeder en een creoolse vader.”

Wekkers eerste boek, ‘The Politics of Passion; Women’s Sexual

Culture in the Afro-Surinamese Diaspora’, werd in 2006

gepubliceerd, geruime tijd na haar proefschrift ‘Ik ben een gouden

munt, ik ga door vele handen maar ik verlies mijn waarde nooit’.

Het onderzoek en het boek gaan over de mati-cultuur in

Suriname. Publiceren over onderzoek naar seks was riskant in die

periode maar Wekker deed het toch. Wie de titel van het boek

googled heeft in een oogopslag door hoeveel het heeft betekend voor

seksuele studies in een Afrikaans-diaspora-samenleving en dan nog

via de ogen en mond van de vrouwen zelf.

Toch was het haar tweede boek dat haar bij het groter

(Nederlands) publiek bekend maakte. ‘White Innocence: Paradoxes of

Colonialism and Race’ verhaalt over de ontkenning van het zwarte

Nederlandse slavernijverleden door Nederland zelf en introducert

het begrip ‘culturele archieven’ oftewel het kader van waaruit

wordt gedacht. “Zelfs kinderen van drie jaar hebben dat en weten

een beetje wat de orde is, vrijwel allemaal willen, indien niet

anders geleerd, met een witte pop spelen. Het is volgens hen mooi

en schoon.”

Het derde boek waaraan ze nu werkt, is van een ander genre,

namelijk critical fabulation, waarbij feiten worden

ingevuld via archiefonderzoek en waar geen antwoorden op kunnen

worden gevonden in de archieven, wordt erbij verzonnen. Wekker

houdt wel van Suriname, maar het is niet haar thuis. “Ik vind het

een diep koloniale samenleving”, zegt ze in een openhartig

interview met de Ware Tijd.

