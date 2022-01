Ginmardo Kromosoeto veroordeeld tot 5 jaar celstraf

31/01/2022 14:43 – Wilfred Leeuwin

Ginmardo Kromosoeto, die als ??n van de bedenkers werd gezien in de criminele organisatie, moet vijf jaar brommen. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Ginmardo Kromosoeto, voormalig directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Ook kreeg hij een geldboete van SRD 150.000, subsidiair met twaalf maanden celstraf, opgelegd. De tijd in voorarrest wordt afgetrokken. Kantonrechter Maytrie Kuldip Singh zei dat de feiten, waarvan hij wordt verdacht, wettig en overtuigend zijn bewezen.

Het oordeel van de rechter was hard in bewoordingen. Kuldip Singh verwijt Kromosoeto ervan dat hij andere belangen dan die van de staat heeft gediend en wel die van ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financi?n. Hij heeft verder deelgenomen aan een criminele organisatie en heeft gedaan aan ambtsverduistering.

De rechter acht bewezen dat in verenigingsverband de Centrale Bank van Suriname (CBvS) ernstig is benadeeld, maar ook dat Kromosoeto en zijn medeverdachten de economie ernstig hebben ontwricht. De waarde van de Surinaamse munt is gedaald en de wisselkoers is omhoog geschoten. De gevolgen van zijn handelen zullen nadelig zijn voor mogelijk vele generaties die na hem komen.

De kantonrechter sprak van een geschokte rechtsorde als gevolg van de handelingen van de voormalige SPSB-directeur. Kromosoete wordt als ??n van de bedenkers gezien van plannen die te maken hebben gehad met de verkoop en aankoop van onroerende goederen, terwijl dat helemaal niet zijn taak is geweest. Hij zou mogelijkheden en systemen hebben bedacht om de CBvS, waar hij zelf niet aan was verbonden in een functie, ernstig te benadelen.

De rechter heeft in haar vonnis lang stil gestaan bij de gevolgen van een organisatie en beleid die corruptiegevoelig zijn en het zelf faciliteren. Zij heeft hiervoor verwezen naar standaarden en regels, maar ook de organisatiecultuur die er niet is geweest en of niet nageleefd door de verdachte. Dit heeft ernstige gevolgen gehad in deze spraakmakende rechtszaak van de Centrale Bank van Suriname.

