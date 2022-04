Gieta Girjasing opnieuw voorzitter tafeltennisbond

30/04/2022 10:07

PARAMARIBO –

Gieta Girjasing is donderdagavond bij acclamatie opnieuw gekozen als voorzitter van de Surinaamse Tafeltennisbond (STTB). Tijdens de algemene ledenvergadering (alv) hebben vier lidverenigingen hun stemmen uitgebracht. Dat zijn Smashpoint, Nickerie Tafeltennis Vereniging, Saramacca Tafeltennis Vereniging en Shiruken.

Vier lidverenigingen zijn door het bestuur Girjasing afgevoerd,

nadat jarenlang geen contributie is betaald en zij niet actief

zijn. De voorzitter is op een missie om de sport te

decentraliseren. “Wij hebben de materialen, maar er is een tekort

aan kundige trainers. De focus nu is om ook in verschillende

districten tafeltenniskader op te bouwen. Dan kunnen zij de

jongeren de kneepjes bijbrengen”, zegt Girsjasing tegenoverde Ware

Tijd.

Die cursussen ‘Train the trainers’ worden in september gehouden.

Ook heeft de STTB nu geen eigen ruimte om hun trainingen te houden.

Het Telesurgebouw aan de Cultuurtuinlaan, waar er meer dan vijftien

jaar wordt getraind, is aan restauratie toe. Ondertussen is er

onderdak gevonden in de hal van NVGB. Tijdens de alv is ook

medegedeeld dat er vier tafels in de hal aan de Zinniastraat liggen

en niets ermee wordt gedaan.

“Of wij binnen twee jaren veel werk kunnen verzetten weet ik

niet. Ik weet wel dat het een korte periode is. Mogelijkheid is dat

er bij een andere alv de statuten gewijzigd kunnen worden en de

zittingstermijn naar vier jaar gebracht wordt. We gaan heel hard

moeten werken als je sport vooruit wil brengen”, aldus een

gemotiveerde Gierjasing.

Het bestuur, dat voor de komende twee jaren de scepter zwaait,

bestaat verder uit Carmen Daal (ondervoorzitter), Afina Edenburg

(secretaris), Nazia Chote (penningmeester), Marvin Hardjopawiro,

Kristel Wijntuin en Mario Wijntuin (commissieleden).







