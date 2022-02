Gideon rekent snel af met SVV

10/02/2022 02:02 – John Zaalman

Gideon-aanvalster Jos? Tammenga (9) plaatst de bal over het tweemansblok van SVV. Foto: John Zaalman

PARAMARIBO – Gideon heeft bij de start van het eindtoernooi in de vrouwencompetitie van de Surinaamse Volleybalbond snel afgerekend met de Scholen Volleybalvereniging (SVV). In de Ismay van Wilgen Sporthal werd woensdagavond binnen een uur met 25-17, 25-12, 25-18 gewonnen.

Dieter Tammenga gaf toe dat zijn speelsters door concentratieverlies het spel niet konden vasthouden. “Maar gelukkig hebben we gedaan waarvoor we zijn gekomen en dat is winnen”, liet de Gideon-coach optekenen. Onder anderen de gezusters Janneke en Jos? Tammenga en Prya Tammenga-Ramdhani bleken in staat de tegenstander klein te krijgen.

Tammenga is ingenomen met de opzet van het toernooi. Gideon werd in de cluster Wanica/Saramacca eerste en nam het op tegen SVV, de nummer twee van Paramaribo. “Corona heeft jammer genoeg veel kwaad gedaan, want het idee is leuk. Je betrekt veel meer mensen erbij en het leeft onder de districten. Je krijgt zo meer spelers.”

Onder anderen Ketura Heijmans, Amber Daal en Romelsa Kemper hadden niet echt puf om SVV aan de triomf te helpen. “De wedstrijd diende voor ons als oefening”, reageerde oefenmeester Claudius Straal. “We moeten winnen van Delco om de play-off te halen. Voor ons is het nu nog zoeken naar een opstelling die een beetje werkt. Dat wil nog niet lukken. We hebben ook een kort blok.”

De nummer 1 plaatst zich automatisch voor de finale, terwijl de nummers twee en drie strijd zullen leveren om de andere finaleplek. Yelyco, nummer 1 uit cluster Paramaribo, klopte Delco (nummer twee uit Wanica/Saramacca) met 25-15, 25-15, 25-8.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina