Gianaika van der Biezen cumpliendo 5 aña como director di Fundacion pa Nos Comunidad

ORANJESTAD (AAN)- Señora Gianaika van der Biezen, Directora di Fundacion pa nos Comunidad (FPNC), den entrevista cu DIARIO a indica cu e ta cumpliendo cinco aña como directora di FPNC, y den su trayectoria como tal e ta mira con famianan den necesidad ta

un reto continuo.

El a bay bek na prome cu COVID-19, e tempo di COVID y awo, y el a señala cu tin cambionan grandi. “Mi ta kere semper cu unda economia ta hunga un rol, FPNC ta un di e fundacionnan cu ta wordo acerca hopi, y si mi mester wak despues di e pandemia te awo, nos clientenan ta entre 300 pa 350 pa luna. E diferencia ta hacie nos economia, mi no ta kere cu ta nobo pa bisa cu costo di bida ta subi y cu pa un grupo di nos Aruba ta keda dificil pa nan haci nan compras tur luna”.

E fundacion ta wak e preocupacionnan tin biaha di pensionadonan, cu por ta no tin un pension completo, pasobra podise nan no a biba full tempo akinan, pero tambe pensionadonan cu tin extra gastonan medico of cu nan ta haya algo inespera anto nan entrada no ta yega pa cumpra cuminda pa nan por consumi e luna ey.

Gianaika van der Biezen a agrega cu nan no tin hopi cliente actualmente, cu ta bisa cu ta sin trabao, pero ta mas tanto e hendenan cu ta pasando duro den un periodo mas chikito y cu e fundacion ta keda yuda temporalmente.

E fundacion ta keda yuda den principio, pa un periodo di tres luna, seis luna y excepcionnan pa un periodo di un aña, pasobra e fundacion ta keda e di dos linea, y esey, e ta kere, ta bay sigui pa un periodo mas.

Ora ta trata di famia cu tin mas di tres yiu, e fundacion ta pone man na curazon pa yuda mas lihe posible, y hende grandi tambe pasobra nan ta haya problema psicologico, nan ta bira preocupa y ansha, y ya sea na telefon of den entrevista ta nota nan desespera.

Tin biaha nan por wordo referi na cierto instancia, pero no tur ora esaki ta posible, y esey tambe ta un reto cu FPNC tin actualmente.

El a agrega cu na trabao nan ta haya hende cu ta traha part time of tempo completo pero ganando minimum loon, y nan tin tres yiu cu nan tata no ta cria, of un di e mayornan a fayece, y esaki ta haci e reto mas grandi pa e familiar.

Esaki ta wordo mira mas aworaki den FPNC su bestand: hendenan cu tin entrada pero no ta suficiente of ta cobra bijstand pero no ta yega, of cu tin handicap uitkeuring pero no ta suficiente.