Gezusters Balkaran winnaars beachvolleybaltoernooi

02/05/2022 16:59

-

John Zaalman

De gezusters Sharon (links) en Shaniva Balkaran zijn all-smiles met hun enveloppe met inhoud na het winnen van het beachvolleybaltoernooi bij de vrouwen.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Sharon en Shaniva Balkaran zijn maandag de winnaars geworden van het beachvolleybaltoernooi van de Surinaamse Volleybalbond. De finale tussen de gezusters en Sandrina Hunsel/Chagnaz Frankel werd zondag vanwege de ingevallen duisternis onderbroken. De Balkarans schreven zondag het U20-meisjestoernooi op hun naam.

Hunsel/Frankel won de openingsset toen met 21-16, voordat de

Balkarans de tiebreaker afdwongen met een 21-18 winst in de tweede

periode. De zusters namen maandagmorgen een 3-1 voorsprong in de

beslissende derde set, maar zagen de opponent binnen de kortste

keren 3-3 maken.

Het stond daarna nog twee keren gelijk, voordat Frankel de

Balkarans uit een uitace op 8-7 bracht. Hunsel en Frankel sneden

zichzelf daarna uit nog meer fouten in de vingers en zagen Shaniva

Balkaran uiteindelijk uit een kill afmaken: 15-11. Captain Sharon

Balkaran gaf toe dat ze ietwat zenuwachtig was, “maar wel niet

bang.”

Het geloof om van Hunsel en Frankel te kunnen winnen, kreeg ze

na de 2-1 triomf in de voorronde. “Je houdt wel rekening ermee dat

je tegenover twee toppers staat”, vervolgt ze. “Maar we zijn met

een positive mindset gekomen en hebben in de tiebreaker minder

fouten gemaakt.” Belangrijk voor haar is dat zij en haar jongere

zus ervaring opdoen. “We zijn gegroeid.” De winnaars ontvingen SRD

1.500. Het volgende evenement van de bond staat gepland voor 2

juli.







