Gerlien Croes y Mervin Wyatt-Ras corectamente atendi durante pa nan comportacion na reunion Tripartiet

Parlamentario Shailiny Tromp-Lee:

ORANJESTAD (AAN): Durante un conferencia di prensa, Parlamentario Shailiny Tromp-Lee a elabora riba e echo cu e ta hopi decepciona con dos miembro di oposicion a actua durante e reunion Tripartiet cu a tuma lugar na Sint Maarten siman pasa.

Tromp-Lee ta indica cu na momento cu a bay trata e topico di reforma fiscal cu ta tumando lugar conforme landspakket, dos colega di oposicion esta Gerlien Croes y Mervin Wyatt-Ras a sinti e necesidad pa ataca Gobierno di Aruba y haci nan politikeria barata na e mesa ekiboca. Corectamente colega Marlin di Sint Maarten cu tabata dirigi e reunion a pidi pa Aruba atende asuntonan interno na cas y pa Aruba bin cu un solo postura na reunionnan Tripartiet.

Ta un lastima cu cada biaha oposicion no tin e postura y madurez pa bisti e petchi di Aruba pero ta scoge pa sigui cu e retorica di hunga oposicion sin mas cu nan poltica barata y cu argumentonan infunda.

Segun “informacion” cu kier a comparti Gobierno no tin un plan fiscal concreto y ta haci pa haci y aplica medidanan riba pueblo. Algo cu sigur no ta e caso mirando e seriedad cu Gabinete Wever-Croes a bin ta atendiendo cu e parti di reforma fiscal di nos pais. Ta bon pa politiconan nobo no solamente bisa cu nan kier bay hiba un politica nobo pero berdaderamente haci esaki tambe. Na mes momento ta consehabel pa politiconan experencia stop di critica pa critica incorectamnete.

Ta desde 2018 Gobierno a cuminsa cu e trayecto pa bin cu plannan concreto pa loke ta trata Reforma Fiscal, a forma un comision di experto, a sinta cu stakeholders y a traha riba un plan yama Reforma Fiscal cu lo mester a keda implementa den 4 fase. Lamentablemente cu despues cu fase 1 a tuma lugar pandemia a bati na nos porta y esaki a tranca ehecucion di e Reforma Fiscal y cambia tur cos. Pero no obstante esaki Gobierno a ahusta direccion y a tuma e decisionnan necesario pa yega na un Plan di Impuesto 2023. Dus sigur no por papia cu no tin plan of cu ta haci pa haci.

Tromp-Lee ta subraya cu mas bien lo ta bon pa nan indica e ora na ki otro manera nan lo atende cu reforma fiscal. Mas ainda, ta bon pa nan indica con nan ta bay atende cu e gastonan halto di interes cu ta e resultado di e mal maneho di nan partido AVP. E partido cu nan a sostene ora nan a crea e debenan sin indica con nos mester paga esaki y tur interes mara na dje. Realidad di bida ta cu semper MEP mester bin drecha of busca solucion pa motibo di mal maneho di AVP y nan falta di corahe pa tuma decisionnan porta impopular pero si necesario pa nos pais.

Ta un berguensa cu mientras cu mediante e reunionnan Tripartiet ta boga pa union y determinacion di e Parlamentonan di e 3 islanan, oposicion di Aruba no por demostra madurez y para y lucha pa loke ta husto y corecto pa nos pais, nos yiu y nan yiunan. Pasobra otro realidad ta cu Aruba ta cumpli cu tur norma, cu landspakket y sigur nos por mira un mehoracion den proceso presupuestario di nos pais.

Alavez nos pais ta recuperando economicamente na un manera hopi acelera y ta bayendo bon, desempleo a baha te cu 4.4% y asina nos por sigui menciona y toch Hulanda ta trata nos diferente y inhusto. Pero den nan afan pa ataca Gobierno y nos Minister Presidente ta perde nos pais y nos hendenan for di bista. Un berdadero lastima. Pueblo mester condena tipo di actitud y actuacion asina.