Gerencia di NV Elmar ta bisa cu tin nada presupuesta pa negocia e CAO

Diego de Cuba Presidente di STA sorprendi:

*STA ta hole cu e negociacion lo pega!

ORANJESTAD (AAN) — Den entrevista cu Diego de Cuba, Presidente di Sindicato STA, el a duna di conoce cu recientemente, e directiva di e sindicato hunto cu delegadonan, a reuni cu nan miembronan cu ta traha na NV Elmar.

E reunion aki tabata den cuadro di e reunion cu lo STA tin dia 12 di Augustus, cu e Gerencia di e compania, tocante e contrato colectivo nobo, cu lo mester drenta na vigor na comienzo di 2023.

De Cuba a menciona cu normalmente, ora STA ta negocia e ta puntra e compania cuanto placa e tin pa negocia, si no nan ta cuminza na cero. El a puntra e Gerencia si nan por tin 1 miyon, 2 miyon of 500 mil florin extra, kizas pa e CAO.

E compania a bisa STA cu nan no tin nada presupuesta, locual e sindicato ta haya masha straño mes, sabiendo cu nan ta bay drenta den un negociacion di un contrato colectivo, anto bo no tin nada presupuesta pa esaki.

“Esaki ta e partinan fastioso cu nos a trece padilanti y splicando nan tambe cu e contrato colectivo cu tabata tin firma, anteriormente, cu e otro sindicato caminda cu esaki a wordo ‘changa’ , segun mi ta sindicato UEA, a saca cierto beneficionan di e contrato colectivo cu, aworaki, nos di sindicato STA tin cu bay bringa pa hinca nan bek aden”, De Cuba a señala.

E presidente di STA a subraya cu un di esakinan ta e costo di bida, cu nan a lague cay. El a agrega cu revisando full e contrato colectivo parce imposible con un sindicalista por a laga un punto asina importante cay!

“Cual ta e motibo mi no sa, pero hecho ta keda ora bo ta negocia un contrato colectivo, bo tin cu lesa articulo pa articulo, pasobra tin ora cu Gerencia ta ‘changa bo’ tambe, si bo no ta spierto di mas, of si bo no ta lanta, nan ta pasa bo e fast ball”, De Cuba a expresa.

El a agrega cu esaki por pasa cu ken cu ta, pero e ta kere cu un articulo asina importante no por lague cay asina sin mas.

Apart di esey tin e division awo na NV Elmar, unda cu tin dos sindicato: STA cu tin e mayoria y UEA. E miembronan nan pregunta tambe ta kico ta bay pasa si STA bay di acuerdo y e otro sindicato no. “Logicamente, e sindicato cu tin e representacion mas grandi ta esun cu tin e voz. Pero den e caso aki nos ta bay teniendo cuenta cu tur trahador tambe.

Nos a bisa desde un principio cu STA ta un sindicato cu ta sinta negocia Contrato Colectivo, y nos no ta firma ningun CAO, tanten cu nos no tin e mandato mayoritario di nos miembronan”, De Cuba a remarca.

Kiermen cu ora STA caba di negocia y cu tin e documento cla pa firma, ainda nan tin cu bin cerca su miembronan, y si nan bisa NO esaki ta conta. Pues, e mayoria tin cu dicidi si e contrato colectivo cu keda negocia na mesa conhuntamente cu Gerencia di NV Elmar, lo drenta na vigor pa e empleadonan.

De Cuba a expresa si, cu durante e negociacion hopi cos por pasa; por bin accionnan, por bisa “te aki nos a yega”. El a reitera cu STA ta hole cu den e salida e negociacion ta bay pega.