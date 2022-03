‘Geniet van Phagwa maar wees waakzaam’

17/03/2022 11:01

Arjen Stikvoort

Burgers gaan uit hun dak op het Onafhankelijkheidsplein tijdens de viering van Holi-Phagwa enkele jaren terug.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

Mukesh Simbhoedatpanday, voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS), waarschuwt voor een te optimistisch beeld over de Covid-19-situatie in het land. “Met het phagwafeest in het vooruitzicht, is juist het in acht nemen van de Mohanaregels en alertheid geboden om een eventuele zesde coronagolf geen kans te geven. Geniet wel van het feest, maar wees waakzaam, want corona is nog niet weg, maar wordt slechts in toom gehouden”, benadrukt hij in gesprek met de Ware Tijd.

Directeur Rakesh Gajadar-Sukul van het ministerie van

Volksgezondheid hamert erop dat ondanks de mindere

Covid-19-besmettingen de samenleving te allen tijde voorzichtigheid

in acht moet houden, vooral de risico populatie. “We doen er alles

aan om de vaccinatiegraad te verhogen, waardoor een grotere groep

mensen is beschermd. Door te boosteren proberen wij deze

bescherming te behouden.”

Echter, Javier Asin van het Nationaal Coordinatieteam

Covid-19-vaccinatie (NCT), schetst een somber beeld. De animo om

een Covid-19-prik te halen is volgens hem naar een dieptepunt

gedaald. “Hoewel er voldoende vaccins in voorraad zijn, is de animo

betreurendwaardig laag”, stelt de coordinator.

De AstraZeneca- en Moderna-vaccins zijn op, maar er zijn wel

220.860 doses PfizerBioTech en 21.380 Sinopharm. “Gemiddeld worden

er tweehonderd doses per week verstrekt, daarvan is de helft

boostervaccin. In januari zaten we nog op vijftienhonderd vaccins

per week. De animo om een Covid-19-prikje te komen halen is dus

minimaal.” Asin benadrukt net als de VMS-voorzitter dat het

coronavirus niet is verdwenen.







