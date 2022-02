Gemikt wordt op ’13 maart’ voor kick-off event na lockdown

22/02/2022 08:02

-

Shanavon Arsomedjo



Foto: pixabay



PARAMARIBO –

Het was op 13 maart 2020 toen de klad erin en ook Suriname geconfronteerd werd met de Covid-19-pandemie. Het was de dag waarop ook events en alles op het gebied van entertainment werd platgelegd. Nu, twee jaren later, heeft de regering besloten de avondklok op te heffen en over te gaan naar het nieuwe normaal. Ook de entertainmentsector mag langzaam aan weer van start mag gaan met evenementen. 13 maart is de beoogde symbolische datum voor de kick-off.

Onlangs werden leden van ‘Entertainment Bondru’ bij het

parlement ontvangen voor een gesprek over de entertainmentsector.

Daaruit kwam naar voren dat er stappen gemaakt mogen worden om weer

events te organiseren. Echter wel rekening houdend met de

protocollen en de veiligheidsmaatregelen. Er is geopperd om

minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid de aftrap te doen met

een pilot-event.

“Er is voorgesteld om het te houden op de dag waarop het

allemaal begon, 13 maart dus”, zegt Theo ‘Oomthoo’ Clarke, lid van

Entertainment Bondru. “Dit pilot event moet laten zien hoe er vanaf

nu georganiseerd zal worden.” Jah Handsbaas, initiatiefnemer van

Entertainment Bondru, zegt: “We hebben de gesprekken als vruchtbaar

ervaren. Wij willen geloven dat de nieuwe regering ook stappen

vooruit wil maken. Gezien het voorstel van hen komt, zit er veel

hoop in dat het gerealiseerd zal worden.”

Tal van evenementen

Het idee is om het evenement in de vorm van een festival te

organiseren. Er zullen tal van vormen van entertainment betrokken

worden, zodat iedereen aan zijn trekken komt. “Zie dit

tegelijkertijd als een viering van het nieuwe normaal en dat we

weer evenementen mogen organiseren.” De organisatie kijkt vol

positiviteit uit naar een goede planning en hoopt dat de regering

zal inspringen en helpen kosten te dekken of met middelen in te

komen.

Iedereen die zich bezig houdt met performing art zal in de

gelegenheid gesteld om zich voor deelname aan te melden. Zo mogen

zowel artiesten als organisatoren, de media en wie dan ook die

affiniteit heeft met entertainment, helpen nadenken over de inhoud,

protocollen, een line-up, een strategie om afstand te behouden en

de veiligheid te vergroten.

“Dus zet je ego aan de kant en help elkaar”, zegt Fabian Sijmor

van Promarman.com. “Voel je niet te groot of te klein, maar laten

we dit samen doen. Want niet alleen is er ontspanning nodig, maar

het wordt ook weer tijd voor spelers in de entertainmentsector om

na twee jaren eindelijk weer te gaan verdienen.”







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina