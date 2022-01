Gemiddeld 70 procent opkomst op middelbare scholen

13/01/2022 16:03

Een klas van het voortgezet onderwijs senioren (vos), waaronder middelbare scholen vallen. Foto: MinOWC

PARAMARIBO – Meer dan de helft van de scholieren en leraren van de middelbare scholen zijn woensdag komen opdagen op de eerste schooldag na de kerstvakantie. Hiermee gaven zij gehoor aan de oproep van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) om gewoon aanwezig te zijn. Van alle scholen is 70 procent van de scholieren verschenen. De groep aangemelde leraren was rond de 80 procent.

Het beroepsonderwijs had de hoogste opkomsten van de dag, meldt het ministerie in een persbericht. Veel van deze scholen had een bezetting van 90 procent. Het vwo, havo en smo kenden een gemiddelde leerlingenopkomst van 83 procent. Slechts op twee scholen was de helft van het lerarenkorps ‘wegens ziekte’ afwezig.

Om de opkomst te meten, gaf het ministerie de opdracht aan de schoolleiding om de gegevens over aanwezigheid, ziekte en verzuim op te sturen naar de afdeling Inspectie Vos. Deze informatie zal geanalyseerd worden om de verdere stappen te bepalen. Bovendien zal deze informatie het MinOWC ook inzicht moeten geven met betrekking tot optimale voortzetting van het onderwijs in deze Covid-situatie.

