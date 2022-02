Gemeente Logos bestaat 40 jaar

16/02/2022 08:04

Tascha Aveloo



Foto: Logos International



PARAMARIBO –

“We geloven dat God een bijzonder werk is begonnen door zuster Hewitt. Een geloofswerk dat wij nu mogen uitbreiden en voortzetten van uit een visie die God ons heeft gegeven”, stelt apostel Steven Reyme. De gemeente Logos International is gevestigd in het grote witte gebouw aan de Coesewijnestraat en bestaat woensdag 40 jaar.

De gemeente werd opgezet door Bernadette Eleonora Hewitt-Guda,

liefkozend “Mami Hewitt’ genoemd. “Ze was een vrouw van geloof en

heeft gedurfd om dit gebouw op te zetten in de jaren tachtig”,

aldus Reyme. Hewitt werd rond 1978 voorgangster van de Volle

Evangelie Gemeente Logos, die samenkwam in een gehuurd kerkgebouw

van de gereformeerde kerk, op de hoek van de Gemenelandsweg en de

Zinniastraat, bekend als ‘de hoge stoep’.

Er werden ook diensten gehouden in het CCS en later in Thalia.

Het kerkgebouw aan de Coesewijnestraat is grotendeels door de

gemeenteleden zelf opgezet. Wekenlang gingen zij elke

zaterdag meehelpen om zand en stenen te versjouwen. Zij die wat van

bouwen afwisten, deden het metselwerk onder deskundig

toezicht.

Logos heeft zich ontwikkeld tot een

sociaal-maatschappelijke kracht in de samenleving vanwege de

brede invloed via de media en de sociale programma’s. Het vieren

van deze mijlpaal zal geschieden met een feestvergadering, donaties

aan enkele tehuizen en de uitgave van een gedenkboek.

“Ondanks de covid-situatie hebben wij het contact kunnen

behouden met onze leden. Ze hebben zich blijven inzetten om het

werk van God te blijven uitvoeren. En God heeft altijd

wonderbaarlijk voorzien zodat we kunnen blijven geven aan de

Surinaamse bevolking waar nodig”, gelooft Reyme.

