‘Gelukkig kon mijn broer geopereerd worden’

PARAMARIBO –

“Mijn broer werd woensdag opgenomen. Hij wist niet of hij vandaag wel geholpen kon worden, omdat het personeel nog in actie was. Maar gelukkig is alles net op tijd opgeschort.” Opluchting bij Maaltie dat haar broer donderdag toch nog is geopereerd in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). De ‘in beraad’-actie van het zorgpersoneel van, die sinds vorige maand begon, werd opgeschort terwijl die zelfs nog was verscherpt de dag ervoor.

Maar het bondsbestuur van het AZP werd woensdag door de directie

voor de rechter gedaagd. Daar vond een schikking tussen partijen

plaats. “De acties worden opgeschort en de directie krijgt maximaal

drie maanden de tijd om onderhandelingen over de nieuwe loonreeksen

met de regering te kunnen voeren en deze uit te betalen”, somt de

bondsvoorzitter Lloyd Pool op. De 17 procent loonsverhoging die

door de overheid aan de ambtenaren uitbetaald is, krijgt het

AZP-personeel als ‘tussenstap naar de uiteindelijke loonreeks toe.

En er zullen geen maatregelen getroffen worden tegen

personeelsleden die actie hebben gevoerd.

Rina komt net uit het ziekenhuis. Ze heeft geen last gehad van

de actie, omdat ze niet op een van die dagen een afspraak had.

“Maar ik begrijp wel dat ze het lastig hebben met hun lage lonen.

Ik vind het desondanks beter dat ze weer aan het werk zijn. Want

patienten moeten eenmaal geholpen worden.”







