Geldautomaat Goejaba doet het na twee maanden weer

07/05/2022 06:03

-

Samuel Wens

De pinautomaat van Goejaba.



BOVEN-SURINAME –

De pinautomaat van Goejaba is volgende week weer in bedrijf belooft Kenneth Hendrison, de directeur van Bnets. “De geldmachine dreigde in maart onder te lopen en is toen geledigd. Nu er geen overstroming meer dreigt kan die weer gebruikt worden”, zegt hij. De honderden ambtenaren en medewerkers van de Medische zending in het Boven-Surinamegebied konden de afgelopen twee maanden niet pinnen.

“Je was genoodzaak te varen naar Atjoni voor de geldmachines van

Godo of de Finabank “, zegt Milthon Eduards, ambtenaar van het

Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme in Botopasi. “De

boottrip heen en weer om geld te pinnen kost je SRD 300, het bedrag

van een zak rijst van twintig kilogram.” Eduards weet uit ervaring

dat men vaak onverrichter zake terugkeerde, omdat de machine leeg

was.

Bnets is nu bezig een geldautomaat van Finabank in Apoera over

te nemen. Hendrison zegt zich ervan bewust te zijn dat de

pinautomaten in het binnenland te Apoera en Goejaba verlieslatend

zijn daar het aantal gebruikers klein is en de kosten te hoog om

rendabel te zijn. “Wij nemen samen met de bankinstellingen en het

Ministerie van Sociale Zaken de verliezen voor onze rekening, omdat

wij een maatschappelijk verantwoordelijkheid hebben. Wij gaan voor

financiele inclusie.”

Om het pinnen in het achterland mogelijk te houden pleit hij

voor verdubbeling van de transactiekosten, want de kosten per

machine in het binnenland zijn in vergelijking met die in

Paramaribo te hoog. Hendrison: “Aan het overbrengen van het geld

naar het binnenland komt zelfs een helikopter aan te pas en extra

bewaking.”







