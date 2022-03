Geld genoeg voor investeringen in KPS

26/03/2022 15:01

PARAMARIBO –

Geld zal niet het probleem zijn om het Korps Politie Suriname (KPS) te herstructureren en en zodanig uit te rusten dat de organisatie tot wasdom komt en haar wettelijke taken naar behoren kan uitvoeren. Aan een gebrek aan financiele middelen zal het niet liggen zegt president Chandrikapersad Santokhi, maar aan gebrek aan inzet en de uitvoeringscapaciteit. Door de economie te stabiliseren en de crisis in het land onder controle te brengen heeft de regering de afgelopen maanden het fundament voor de transformatie reeds gelegd, zei Santokhi vrijdag tijdens een werkbezoek aan het KPS.

Hij merkte op dat de crisis van de afgelopen jaren ook heeft

doorgewerkt naar het politiekorps. Dat is te zien aan de mate van

investeringen in de organisatie. “Het doet pijn om te zien hoe

weinig is geinvesteerd in het KPS, aldus de regeringsleider. Veel

onderdelen van het KPS beschikken niet over de basiszaken om ht

werk naar behoren te kunnen doen. Reagerend op opmerkingen van de

voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Poetini Atompai, riep

Santokhi op samen ten strijde te trekken.

“Als we moeten vechten, laten we vechten tegen die

criminaliteit! Laten we samen vechten tegen de corruptie, tegen de

georganiseerde criminaliteit, tegen de drugshandel. Laten we samen

vechten om het korps te reorganiseren. Laten we samen vechten om

het te maken tot een modelkorps van de Caribische regio”, stelde de

president. Met de instelling van een Interim-Managementteam is de

transformatie van het KPS reeds ingezet. De regering geeft, aldus

Santokhi, de volle ondersteuning aan het IMT. Hij merkte op dat los

van de grote doelstellingen er zaken zijn die makkelijk en snel

opgelost kunnen worden zoals vraagstukken die te maken hebben met

het personeelseleid en de rechtspolitie van politiemensen.

De president noemde daarbij resoluties en beschikkingen die maar

niet in orde gemaakt kunnen worden. Op dit stuk moet de

voorbereiding van de afwikkling van deze zaken beter worden bij het

KPS, meent de regeringsleider. Hij merkte verder op dat aangezien

veiligheid een belangrijke issue is in de internationae

samenwerking hij vorige week een brief heeft gestuurd naar premier

Mark Rutte van Nederland om Suriname te ondersteunen op dit gebied.

Het KPS zorgt niet alleen voor de interne veiligheid van Suriname

maar is ook betrokken bij handhaving en bescherming van de

internationale rechtsorde. In het kader van het Makandra-project

met Nederland zullen initiatieven gericht op bevordering van de

veiligheid geidentificeerd en uitgevoerd worden.

De president riep waarnemend korpschef Ruben Kensen op contact

met de samenleving niet te schuwen. De politiechef werd aanbevolen

regelmatig persconferenties te houden, waarbij de positieve

ontwikkelingen bij het korps met de samenleving worden gedeeld.

Volgens Santokhi worden veelal de negatieve dingen door de media

belicht terwijl positieve zaken onvoldoende aandacht krijgen. David

Abiamofo, ad-interim minister van Justitie en Politie, heeft

tijdens zijn presentatie aangegeven wat de afgelopen periode is

gedaan om de politie te versterken.

“De reorganisatie van het apparaat is bijzonder belangrijk. Met

de instelling van het interim-managementteam onder leiding van

politiecommissaris Ruben Kensen is er al een aanzet gegeven om

positieve hervormingen tot stand te brengen. Een belangrijk

onderdeel betreft de herstructurering van de politieacademie en het

politieonderwijs”, aldus de bewindsman. Vicepresident Ronnie

Brunswijk was zeer ingenomen met het enthousiasme dat hij bij de

waarnemend korschef heeft waargenomen.

“De gedrevenheid welke hij etaleert toont dat hij samen met de

overige leden van het interim-managementteam de uitdagingen aan kan

gaan om het korps gezond te maken”, aldus de vicepresident. Hij

stelde verder dat de regering beseft dat er geinvesteerd moet

worden in het politieapparaat. Brunswijk erkent dat het korps

overbelast en onderbemenst is, en cruciale apparatuur mist om

adequaat te functioneren. Hij benadrukte dat de regering alles in

werk zal stellen om het korps structureel te versterken. “De

transitie naar een nieuw KPS is al ingezet. Het is ook noodzakelijk

en wenselijk om aandacht te geven aan de immateriele waardering van

politiemensen”, aldus Brunswijk.







