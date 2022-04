Geinspireerd Broki bezorgt Leo Victor nederlaag

25/04/2022 19:23

Ricky Wirjosentono

Broki maakt het moeilijk voor Leo Victor.

Foto: Ricky Wirjosentono



PARAMARIBO –

Broki heeft zondag in de eerste divisie van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) goed resultaat geboekt. Geinspireerd hebben zij Leo Victor een 2-1 nederlaag bezorgd. De score werd al bij rust bereikt. Winnend coach Raymond Mannen spreekt van een compact tactiekspel die is toegepast. “Het is ons gelukt om daaraan vast te houden tot het eindsignaal. De tegenstander heeft vandaag wel druk uitgeoefend op onze verdediging, maar mijn jongens waren altijd alert”, aldus Mannen na afloop van de wedstrijd.

Oud international Gilberto Eind, verzilverde in de 21ste minuut

een vrijetrap en bracht Broki daarmee op 1-0. Zes minuten daarna

was het Enrico Artist die de score voor Broki verdubbelde naar 2-0

na een scrimmage voor het doel van Leo Victor. Doelman Kevin

Pandooi uitte zijn woede op zijn verdediging met harde taal.

Aanvaller Jeamy Naana probeerde ‘Leeuw’ terug te brengen in de

wedstrijd met een fraai schot die doelman Mitchell Remak van Broki

het nakijken gaf (2-1). In de tweede helft had Leo Victor het spel

in handen, maar kwamen niet tot scoren. Tot twee keren werd de paal

geraakt na uithalen van Orsen Vrede en Naana.

Regilo Kolf, trainer van Leo Victor, zegt dat het in beide

helften mis ging voor zijn team. Hij stelt dat de doelpunten van

Broki makkelijk zijn weggegeven. “Je geeft de tegenstander geloof

en het wordt dat moeilijker voetballen voor ons. Zij gaan dan

verdedigend spelen. Wij konden geen opening vinden. Ze konden de

diepte eruit halen en hadden problemen ermee. Hieruit leren wij dat

vanaf de start er strak gespeeld moet worden”, stelt de

trainer.

Overige uitslagen:

Robinhood – Bintang Lahir 6-0; Voorwaarts – Santos 1-0;

Transvaal – SNL 2-0.

De stand ziet er als volgt uit:

1 Inter Moengotapoe 19; 2 Robinhood 17; 3 PVV 16; 4 Voorwaarts 15;

5 Leo Victor 14; 6 Transvaal 14; 7 Broki 14; 8 Notch 8; 9 Inter

Wanica 5; 10 Bintang Lahir 4; 11 Santos 3; 12 SNL 0.

Vervolgschema:

Donderdag PVV – Inter Wanica







