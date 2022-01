Geestesgestoorde man dwingt OS Guyaba 2 tot sluiting

24/01/2022 00:00 – Samuel Wens

OS 2 Guyaba is tijdelijk gesloten. De leerkrachten zijn terug naar de stad, wat betekent dat de tweehonderd leerlingen van onderwijs zijn verstoken.

BOVEN-SURINAME – De Openbare School 2 in het dorp Guyaba is per direct gesloten vanwege de overlast veroorzaakt door een geestesgestoorde man. Hij blijkt al een poos de vrouwelijke leerkrachten lastig te vallen, maar nadat hij zich afgelopen week in het holst van de nacht begaf naar het onderkomen van de onderwijzers op zoek naar “zijn vrouw” werd besloten het dorp te verlaten en naar de stad terug te keren.

“Wij en onze kinderen zijn bang voor die man. We zijn niet opgewassen tegen hem”, vertelt een leerkracht. “Als de ramen en deuren van de woningen niet waren beveiligd, zou de gestoorde man het huis van de leerkracht zijn binnengegaan”, schetst ze de hachelijke situatie. Het complex, waar de zestien leraren – vijftien vrouwen en ??n man – zijn ondergebracht, bevindt zich een eind van het dorp.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft de onderwijzers zondag terug naar de stad gehaald. Sherida Bergraaf-Zalman, directeur Algemeen Vormend Onderwijs, bevestigt dat uit voorzorg de leerkrachten zijn teruggehaald naar Paramaribo. “Er zijn geen prettige ontwikkelingen. Het dorpsbestuur krijgt nu de ruimte om aan een oplossing van het probleem te werken, zodat de onderwijsgevenden spoedig terug kunnen keren.”

Bergraaf-Zalman beaamt dat de leerlingen van onderwijs zullen zijn verstoken. Ze zegt dat de tweehonderd leerlingen niet kunnen worden opgevangen op de Openbare School 1, omdat die al ‘overvol’ is. Tijdens hun periode in de stad, zullen de leraren waarschijnlijk worden getraind in de onderwijsvernieuwingen.

Kapitein Ruben Abauna van Guyaba wenst politieoptreden. “De man is onhandelbaar en gewapend met een houwer en andere scherpe voorwerpen. Er moet voor worden gezorgd dat de leerkrachten veilig zijn.” Hij wil ook graag wachters op het onderwijscomplex, zodat wordt voorkomen dat er in de huizen van de leerkrachten wordt ingebroken.

