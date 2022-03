Geen zoete hapjes maar gezonde informatie tijdens Pahgwa Milan

14/03/2022 11:03

Enkele bezoekers konden de verleiding niet weerstaan en schudde de benen los op de cautalmuziek.

PARAMARIBO –

Waar het Phagwafeest gekenmerkt wordt door zoete hapjes, heeft de Organisatie Hindoe Media (OHM) ervoor gekozen om een informatiebeurs te organiseren. Bezoekers konden zondag in het Lala Rook Complex terecht voor informatie over spiritualiteit, medische aandoeningen en de ayurveda. Aanwezig waren ook medische specialisten. Zo kon degene die bij het meten van de bloeddruk en suikergehalte een hoge notering had, direct de arts overstelpen met vragen.

“Alles valt en staat met een gezonde levensstijl. Er moet niet

alleen op het eten letten, wat men ook moet doen is minimaal een

half uurtje per dag vet verbranden”, vertelt arts Dharma

Gangaram-Panday. Voor informatie over een dieetplan, verwees ze

naar de specialisten van de stand van niet-overdraagbare ziekten

(NCD’s). “Als de mensen bij MyLab hun bloeddruk en suiker

hebben gemeten, worden ze naar mij doorgestuurd indien ze een te

hoge waarde hebben.”

Een van de aanwezige spirituele organisaties is de Stichting

Stigfa Suriname, waar je gratis je chakra kon laten meten. Op een

bord staat de mens uitgebeeld in een meditatiehouding. De zeven

chakra’s zijn in verschillende kleuren afgebeeld. Elk heeft een

eigen energie. Bij een blokkade heeft dat directe invloed op het

functioneren van je lichaam. “Chakra betekent letterlijk ‘wiel'”,

legt Ria Doerga uit. “Een chakra kan je je daarom voorstellen als

een draaikolk die energie door je lichaam laat stromen, of in

andere woorden, een ‘draaiend wiel van energie’.”

Om de mensen toch in de sfeer te brengen van

het Phagwafeest is naast de informatiebeurs ook voor muziek

gezorgd. Muzikanten hebben live cautal gespeeld, dat is opzwepende

muziek, wat kenmerkend is voor dit feest. In deze liederen worden

de goden aanbeden. Behalve een kindertehuis is ook een

bejaardentehuis uitgenodigd om het Phagwafeest mee te

vieren.

De organisatie heeft ook voor de innerlijke mens gezorgd. Ze

kregen allen een bordje dhal, karhi, pompoen, kousenband en

aardappelen met chutney en rijst of roti. Speciaal voor deze dag

heeft de keuken voor 350 mensen gekookt. Eenieder die binnen stapte

mocht een hapje mee-eten. Een van de koks: “Hiermee wordt de

saamhorigheid bevorderd. Rijk, arm, wit of bruin iedereen eet hier

gezamenlijk en dat wordt hier gestimuleerd.”







