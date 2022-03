Geen toestemming voor phagwafeesten

17/03/2022 19:01

Het publiek gaat los tijdens een Phagwa-activiteit enkele jaren terug op het Onafhankelijkheidsplein. Phagwafeesten zijn verboden heeft het ministerie van Volksgezondheid donderdag expliciet laten weten.

Foto: dWT Archief



PARAMARIBO –

Er is geen toestemming verleend voor het organiseren van phagwafeesten op 18 maart. Conform het presidentieel besluit is feesten nog steeds niet toegestaan meldt het ministerie van Volksgezondheid nadrukkelijk. Er wordt een beroep gedaan op organisatoren om af te zien van eventuele phagwafestiviteiten.

Het ministerie wijst erop dat het Korps Politie Suriname, zoals

dat zelf heeft bekendgemaakt woensdag (https://politie.sr/extra-surveillance-tijdens-holi-phagwa/),

zal optreden. Er is aangegeven dat de surveillance landelijk wordt

opgevoerd.

Aan enkele organisatoren is wel toestemming verleend om onder

strikte Covid-19-protocollen de holikaverbranding donderdag te doen

plaatsvinden. Ze hadden daartoe een verzoek ingediend. Die

activiteit heeft volgens Volksgezondheid een religieus

karakter.

Volgens het departement is het bekend dat het phagwafeest in

familieverband uitbundig wordt gevierd. “Het is daarom nog steeds

belangrijk om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden.

Covid-19 is nog een reele dreiging en aan de samenleving wordt een

beroep gedaan altijd de Mohanaregels in acht te nemen”, aldus

Volksgezondheid.







