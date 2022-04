‘Geen tijd meer voor show, kom met goed beleid’

18/04/2022 05:54

“Overbewoning is niet iets waar iemand van buiten over zou kunnen oordelen. De mensen moeten dat gevoel zelf hebben. Er is daarom geen sprake van overbewoning bij marrons in de stad zoals velen denken.” Dat stelt socioloog Soulamy Laurens tijdens haar afstudeerpresentatie ‘De woon- en leefsituatie van marrons met het accent op overbewoning’.

Het idee dat overbewoning te maken heeft met geld, wordt ook

door de socioloog bestreden. “Dit fenomeen is niet economisch, maar

vooral cultuurgebonden.” Laurens studeerde af aan het Institute for

Graduate Studies & Research, studierichting Research

Methods.

Laurens heeft het onderzoek gedaan in Marowijne, Brokopondo,

Sipaliwini, Wanica (Sunny Point en Rahimalbuiten) en Paramaribo

(Goede Verwachting en Devisbuiten). Ze heeft voor de vier wijken

gekozen omdat volgens een eerder onderzoek van het ministerie van

Sociale Zaken en Volkshuisvesting meer dan 90 procent van de

bevolking in die woongebieden marron is. Daarnaast zijn het

voornamelijk geoccupeerde wijken met een bevolkingsdichtheid van

575 inwoners per vierkante kilometer.

In het binnenland zou het een persoon per vierkante kilometer

zijn bij een gelijke verdeling van het land. “Niet alleen in

Suriname is dat zo, ook wereldwijd bij urbane gebieden, en dat

zorgt voor desorganisatie.” Laurens bedoelt hiermee dat mensen de

gewoontes van hun oorspronkelijke woongebieden meenemen naar de

nieuwe woonomgeving waar het soms als chaos wordt ervaren.

Over het bekende beeld erven met meerdere huisjes met veel

bewoners zegt de socioloog dat dit systeem het gevolg is van de

onzekerheden die mensen hebben. Internationaal is bekend dat mensen

niet durven te investeren op grond waarop er geen zekerheid is.

Maar ook de nutsbedrijven doen geen aansluitingen bij woningen

waarvan de documenten niet in orde zijn. “Op het moment dat mensen

volledige zeggenschap hebben op hun grond zie je dat er ook anders

mee wordt omgegaan: houten huisjes veranderen in grote stenen

woningen omdat de zekerheid er is.”

De onderzoekster stelt dat om de desorganisatie die mensen

ervaren te verminderen, vanuit de overheid begeleiding en een

serieus huisvestingsplan nodig zijn. “Er is dus werk aan de winkel

voor de Surinaamse politiek en overheid. Geen show meer maken met

de situatie, maar met goed beleid komen omdat het om een vrij grote

groep gaat.” Volgens Laurens heeft de stichting Volkshuisvesting

meer dan 30.800 geregistreerde woningzoekenden in haar bestand.







