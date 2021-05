Geen teleurstelling over selectieve belangstelling near shore

Oliemaatschappijen hebben interesse getoond in slechts drie van de tien blokken die Staatsolie aanbood voor exploratie in het nabije kustgebied (near shore). Toen op 30 april de deadline verstreek, bleken tien maatschappijen werkelijke interesse te hebben getoond en zal daaruit worden gekozen welke de exploratierechten verkrijgen. “Neen, we zijn niet teleurgesteld”, reageert aankomend Staatsolie directeur Annand Jagesar als hem gevraagd wordt over de selectieve belangstelling.

A major showdown occurred yesterday at a meeting of the Permanent Council of the Organization of American States set up to discuss establishing a mission to Haiti.