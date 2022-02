Geen standpunt Suriname over sancties tegen Rusland

23/02/2022 16:04

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

PARAMARIBO –

Suriname heeft vooralsnog geen standpunt over de economische sancties die de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU) tegen Rusland hebben afgekondigd vanwege de situatie in Ukraine. Paramaribo zal pas een standpunt bepalen wanneer in de Verenigde Naties (VN) bij resolutie mogelijk internationale sancties zullen worden ingesteld.

De maatregelen die door de Washington en Brussel zijn

afgekondigd, typeert minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken,

International Business en Internationale Samenwerking (Bibis), als

“bilateraal”. “Suriname spreekt zich daar niet over uit. Pas

wanneer sancties onderdeel worden van een VN-resolutie zal Suriname

een standpunt innemen”, reageert Ramdin desgevraagd tegenover

de Ware Tijd.

Vooralsnog stelt Paramaribo zich achter de verklaring die

Caricom vorige week heeft uitgegeven in verband met de situatie in

Ukraine waar Russische troepen de afgelopen dagen zich langs de

grens hebben verzameld en naar verluidt bepaalde gebieden al zijn

binnengetrokken. “Wij hebben nadrukkelijk gesteld dat de

soevereiniteit van een land gewaarborgd moet blijven, dat daar

respect voor moet bestaan en dat er geen sprake mag zijn van

interventie. Dus, de zelfbeschikking van het land moet gegarandeerd

blijven”, aldus minister Ramdin over het Caricom-standpunt.

Pijn doen

Direct nadat president Vladimir Putin van Rusland dinsdag twee

gebieden, waar separatische rebellen strijd voeren tegen de

Ukraiense regering als onafhankelijke landen had erkend, vaardigde

VS-president Joe Biden een aantal economische strafmaatregelen af.

Ook Duitsland maakte kort daarna bekend dat een belangrijke

gaspijplijn die samen met Moskou wordt aangelegd voorlopig wordt

stilgelegd. Woensdag bereikten de EU-landen overeenstemming over

een pakket sancties tegen Rusland. Ze straffen onder meer 27

personen en organisaties en bemoeilijken de toegang van Moskou tot

de financiele markten. Ook 351 Russische parlementariers die

aandrongen op en stemden voor de erkenning van twee afvallige

Ukraiense regio’s door Rusland worden geraakt.

Ook wat betreft hun standpunt over de erkenning van de

rebellenrepubliekjes Donetsk en Luhansk zijn de lidstaten

eensgezind, zegt huidig EU-voorzitter Frankrijk. De ministers van

Buitenlandse Zaken werden het eens op een spoedvergadering in

Parijs. “Dit pakket zal Rusland pijn doen en veel ook”, zegt

EU-buitenlandchef Josep Borrell. In deze affaire gaat de EU

schouder aan schouder met de VS, Groot-Brittannie en Canada.

Sommige EU-landen wilden verder gaan, maar ze hebben een goede

balans gevonden, meent de hoogste EU-diplomaat.

Geen contact

Ramdin hoopt dat binnen afzienbare tijd tot de-escalatie van de

spanningen kan worden gekomen op basis van gesprekken tussen de

verschillende partijen. De acties die andere landen tegen Rusland

hebben ondernomen zijn voor Paramaribo “op dit moment niet aan de

orde”. Wanneer deze zaak in de VN wordt besproken zal Suriname

positie kiezen. Ramdin zegt geen contact te hebben gehad met zijn

Russische collega Sergey Lavrov. Wel heeft hij de afgelopen dagen

in ander verband contact gehad met de Ukraiense minister van

Buitenlandse Zaken, Dmytro Kuleba. “We blijven de zaak op de voet

volgen.”

In een verklaring vorige week stelde Caricom zich grote zorgen

te maken over “de aanhoudende ontwikkelingen langs de grens met

Ukraine en roept alle betrokken partijen op om verantwoordelijk en

met zelfbeheersing en verantwoordelijkheid te handelen om

destabilisatie in die regio te voorkomen”. Ze werden opgeroepen om

diplomatieke inspanningen te intensiveren om geschillen vreedzaam

op te lossen en riep op tot respect voor de soevereiniteit en

territoriale integriteit van Ukraine.

De inspanningen van de internationale gemeenschap om de dialoog

te bevorderen en dringende oplossingen te vinden om de spanningen

in de regio te de-escaleren werden toegejuicht. Ook werd aangevoerd

dat Caricom voorstander is van respect voor soevereiniteit,

territoriale integriteit, niet-inmenging in de interne

aangelegenheden van een andere staat, het verbod op de dreiging of

het gebruik van geweld, en vreedzame beslechting van geschillen.

Universeel respect en naleving van deze normen en beginselen van

internationaal recht zijn van fundamenteel belang voor de

instandhouding van het internationale systeem en de mondiale vrede

en veiligheid.







