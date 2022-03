Geen onderwijs VOJ Stoelmanseiland door ‘occulte kalebas’

03/03/2022 18:02

Samuel Wens

De ‘occulte kalebas’ zoals die werd aangetroffen op het schoolterrein. De leerkrachten vrezen voor hun leven.

SIPALIWINI –

De twaalf leerkrachten van VOJ Stoelmanseiland te Stoelmanseiland, aan de Lawa in het district Sipaliwini, zijn doodsbang en durven zelfs het schoolerf niet te betreden. Zij troffen namelijk een ‘occulte kalebas’, naast tal van andere spullen, aan voor de ingang van het schoolkantoor. De kalebas zat vol met kruiden en pimba (witte aarde) en was omringd met rode en witte katoen. Door de situatie zijn de 175 leerlingen sinds maandag verstoken van onderwijs.

Dit zegt directeur Renate Schmidt-Schalwijk aan de Ware Tijd.

Zij klaagt erover dat hun behuizing al slecht is en nu zitten zij

met een andere rotzooi; ‘bonu’. “Er is vrij toegang tot het

terrein doordat het niet is omrasterd, ook beschikt de school niet

over bewaking. Vreemden beoefenen er in de nachtelijke uren

zwarte magie”, vertelt zij.

Het voorval is gemeld aan het Bureau Lager Beroeps Onderwijs

(BLBO) en er is gevraagd om de ‘kalebas’ te verwijderen en de

plaats te reinigen. Bij BLBO is de situatie bekend, men werkt aan

een oplossing. Ondertussen zijn de leerkrachten angstig en vrezen

zij voor hun leven. “De bewerkte kalebas kan ons kwaad doen heeft

een kapitein ons gezegd”, aldus een leerkracht.







