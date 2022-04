‘Geen mening over ontslag of behoud directeur Hakrinbank’

25/04/2022 00:00

PARAMARIBO –

Het Curacaose Onderzoeksbureau Compliance & Forensic Services Caribbean (CFSC) heeft geen aanbeveling gedaan over het wel of niet met ontslag sturen van de algemeen-directeur van de Hakrinbank, na onderzoek te hebben gedaan naar vermeend grensoverschrijdend gedrag. Dit zegt Benno van Leeuwen, fraud en compliance expert van het bureau.

“Onze onderzoeksrapportages zijn altijd

schriftelijk en bevatten feitelijkheden en verklaringen van

betrokkenen. Dat kan resulteren in een feitelijke conclusie,

waarbij kan worden aangegeven of iets wel, met welke mate, of niet

heeft plaatsgevonden. Wij onthouden ons daarbij van meningen: het

moet immers een objectieve weergave zijn. Het is vervolgens aan de

opdrachtgever om daar een oordeel over te vormen; dat is niet aan

de onderzoeker”, zegt Van Leeuwen.

Hakrinbank heeft enige tijd geleden een open

brief uitgestuurd waarin staat dat CFSC tot de conclusie is gekomen

dat er ‘geen sprake van seksueel molest, maar wel ongewenst gedrag’

is geweest. Van Leeuwen meldt dat zijn bureau onderzoek heeft

gedaan naar drie gevallen, die via het klokkenluiderssysteem van de

bank naar voren kwamen. “De organisatie heeft zich daarbij laten

leiden door de strafrechtelijke definitie van seksueel molest dat

meer koerst richting verkrachting. Daar is hier geen sprake van”,

zegt Van Leeuwen.

Hij begrijpt dat er veel media-aandacht is

voor de zaak en vindt het ‘terecht’. Maar er mag volgens hem ook

gefocust worden op bedrijven die niet zo een klokkenluiderssysteem

hebben. “In Suriname zijn er veel bedrijven die het niet hebben en

dan komen mensen weg met ongewenst gedrag dat niet wordt gemeld.

Daar zou meer aandacht voor moeten zijn. Tenminste heeft de

Hakrinbank dit systeem wel”, zegt de expert.

Bewustwording groter

Van Leeuwen is al langer dan twintig jaar in

het vak en het CFSC krijgt “aan de lopende band” dit soort

aanmeldingen. “Ik geloof niet dat ongewenst gedrag op de werkvloer

is toegenomen, maar wel dat slachtoffers zich er steeds meer van

bewust worden dat dit gedrag niet door de beugel kan.

Ook verschillende actuele ontwikkelingen

hebben dit bevorderd.” Volgens hem reageren leidinggevenden in

bedrijven verschillend op vaststelling van ongewenst gedrag op de

werkvloer. “Dat hangt vaak af van hoe ernstig het gedrag is en hoe

de persoon er zelf in staat. Sommige bedrijven kiezen ervoor de

persoon met begeleiding en zorg voor slachtoffers te behouden.

Andere weer niet.”

