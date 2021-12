‘Geen intimidatie, maar moordaanslag’

31/12/2021 16:04 – Ivan Cairo

Op de foto is duidelijk te zien dat de veiligheidspen van ??n van de handgranaten is verwijderd, wat betekent dat slechts de plakband nog een ontploffing tegenhield.

PARAMARIBO – “Als je in een straal van dertig meter stond en deze projectielen waren ontploft, was je een lijk”. Dat zegt een hooggeplaatste officier van het Nationaal Leger na analyse van de foto’s van de scherpe handgranaten die donderdag onder een voertuig bij het huis van verslaggever Jason Pinas zijn aangetroffen. Het plaatsen van de projectielen was geen intimidatie maar een moordaanslag. Tot die conclusie komen de legerofficier, die een brede kennis heeft van explosieven en andersoortige legerwapens, en mensenrechtenactivist Sunil Oemrawsingh.

Na bestudering van de foto’s van de twee aan elkaar geplakte handgranaten stelt de officier dat indien de projectielen waren ontploft personen in een straal van dertig meter ernstig gewond zouden zijn geraakt of zelfs gedood, alleen al door de explosiedruk. Hij merkt op dat indien over de projectielen was gereden en de hefboom “even was verschoven” er een ontsteking gevolg door een explosie zou hebben plaatsgevonden. “Dit waren aanvalshandgranaten, scherfhandgranaten, wat betekent dat het lichamelijk letsel veel groter zou zijn dan bij een luchtdrukgranaat”, zegt de wapenkenner.

Ook de schade aan voertuigen en gebouwen in de nabije omgeving zou aanzienlijk zijn. “Als je kijkt naar de foto’s zie je dat de veiligheidspin uit een van de granaten was weggehaald. Dat betekent dat hij op scherp was gesteld en onmiddellijk zou exploderen als de plakband los zou zijn geraakt of gemaakt”. Het feit dat er twee handgranaten waren zou de ravage groter hebben gemaakt bij een explosie. “Dit was een aanslag”. Explosieven zoals handgranaten zijn geen zaken om lichtvaardig mee om te springen. “Wees vertrouwend met springstoffen, maar vertrouw ze nooit, is het eerste wat je in het leger leert over explosieven”, aldus de officier.

‘Radicale onderstroom’

Ook Oemrawsingh, voorzitter van Stichting 8 december 1982, spreekt van een moordaanslag. “Met de poging tot het plegen van een moord aanslag op Jason Pinas zijn we als samenleving wederom geconfronteerd met de realiteit dat we als samenleving nog lang niet wonen in een volledig en herstelde rechtsstaat. Ik ben overtuigd na deze moordpoging dat we te maken hebben met complotdenkers rond de vrije meningsuiting, die deel uitmaken van een ‘radicale onderstroom’ in de regeringsomgeving”, zegt de voorzitter. Dat een dergelijke handeling is gepleegd ziet Oemrawsingh als een vorm van terrorisme.

“De journalist wordt gezien als de vijand en dat moeten wij collectief de kiem in smoren. De pers is in een gevarenzone beland met deze radicale aanval”, zegt hij. De mensenrechtenactivist voegt eraan toe dat er een diepgaand onderzoek moet komen door de politie. Ook zullen de drie verdachten in het geval van de fysieke mishandeling van Pinas op 14 december bij het parlement onmiddellijk moeten worden ingesloten door het Openbaar Ministerie. “Er moet een grondig onderzoek worden gepleegd om in eerste en tweede instantie de fysieke aanval en deze moordpoging op Jason Pinas te vervolgen en de daders voor het gerecht te slepen. Zonder persvrijheid is er geen democratie. Zonder persvrijheid is er geen rechtsstaat. Het vrije woord is ons heilig”, aldus Oemrawsingh.

