Geen grote vergaderruimte in ‘oud-DNA-gebouw’

PARAMARIBO –

De panden waarin De Nationale Assemblee en het ministerie van Algemene Zaken aan de Henck Arronstraat waren gevestigd, worden donderdag officieel opgeleverd. De reconstructie van de gebouwen heeft een kleine 2,5 jaar geduurd.

Het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (Purp) meldt dat de

reconstructie, die in november 2019 begon, door onder meer de

Covid-19-pandemie, het late vervoer van materiaal en andere

technische factoren vertraging heeft ondervonden. Aanvankelijk

moest het werk zeven maanden terug zijn opgeleverd.

In het nieuwe gebouw is er geen grote vergaderruimte, zoals in

het huidige DNA-gebouw bij het Onafhankelijkheidsplein. In de

ruimtes die er zijn zullen voornamelijk de leden van het parlement

en een deel van de administratie worden gehuisvest. Purp geeft

verder aan dat een deel van het gebouw zal worden ingezet voor

commerciele activiteiten gericht op kunst en cultuur. “Met de

huurinkomsten van dit commercieel deel binnen de gebouwen, zal er

worden bijgedragen aan de onderhoudskosten”, aldus Purp.

De werkzaamheden vonden plaats onder supervisie van het

ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Project

Implementation Unit van Purp. De Inter-Amerikaanse

Ontwikkelingsbank heeft het geheel middels een lening gefinancierd

voor ongeveer 3,4 miljoen US dollar.







