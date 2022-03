Geen diarree door hoogwaterstand in binnenland

25/03/2022 06:00

-

Samuel Wens

Door de Medische zending is er is geen toename van diarreegevallen in de ondergelopen gebieden van het binnenland geconstateerd.

Foto: CDS



BOVEN-SURINAME –

Door de nu abnormale hoge waterstand zijn rivieren buiten hun oevers getreden, waardoor grote delen land onder water zijn komen te staan. Vervuild water veroorzaakt dit keer geen diarree, zoals tijdens de watersnood van mei 2006 verzekert onder-directeur medische zaken van de Medische zending (MZ) Maureen Wijngaarde-van Dijk de krant. Toen was er zelfs sprake van een epidemie.

Daarmee weerspreekt zij de mededeling van president

Chandrikapersad Santokhi dat er een toename van diarreegevallen is

in het Pusugrunugebied, veroorzaakt door vervuild drinkwater als

gevolg van de overstromingen. Santokhi zei dit na terugkeer van het

getroffen gebied op vliegveld Zorg en Hoop. Inderdaad heeft de hoge

waterstand tot gevolg gehad dat het drinkwater is vervuild, geeft

Wijngaarde toe. “De latrines, provisorische wc’s, waar mensen hun

behoeften doen waren overstroomd en het water komt dan in de

waterputten waaruit drinkwater wordt gehaald.”

Volgens Wijngaarde zijn de mensen bekend met de risico’s van

hoogwaterstand. De bewoners weten dat zij dan hun drinkwater moeten

koken of regenwater moeten gebruiken. De MZ is reeds lang bezig in

het achterland met de medischezorg en is momenteel zeer alert.

De poli’s rapporteren dagelijks aan het Centrum in Paramaribo

over ziektes zoals koorts met huidsuitslag, diarree, malaria en

sterfgevallen. Wijngaarde: “Er is geen melding gemaakt van toename

van diarreegevallen.” De krant heeft telefonisch contact gehad met

meer dan tien poliklinieken en het aantal diarreemeldingen is niet

abnormaal.







