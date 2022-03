Geen collectieve sancties Caricom tegen Rusland

04/03/2022 00:00

Ivan Cairo

Caricom-voorzitter en premier van Belize, John Briceno, woensdagavond tijdens een persconferentie van de Caricom-leiders in Belize.

Foto: Caricom



PARAMARIBO –

De Caricom als landenblok zal geen strafmaatregelen treffen tegen Rusland zoals afgekondigd door de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika vanwege de Russische militaire invasie in Ukraine. Lidlanden mogen individueel zelf bepalen of zij sancties willen treffen tegen Moskou. Voor nu houdt Caricom het op verklaringen waarin de militaire invasie scherp wordt veroordeeld en opgeroepen wordt de gewapende agressie te beeindigen.

Dat kwam woensdagavond in Belize naar voren tijdens een

persconferentie van de Caricom-leiders aan het einde van de 33ste

tussentijdse vergadering van

regeringsleiders. Caricom-voorzitter en premier van Belize,

John Briceno, gaf aan dat de leiders uitgebreid over het conflict

in Oost-Europa hebben gesproken en de gevolgen daarvan voor de

regio. Het besluit om collectief geen sancties op te leggen komt te

midden van een lawine van sancties van de Europese Unie en de

Verenigde Staten, waaronder het verbod op Russische vluchten in het

het luchtruim, uitsluiting van het wereldwijde betalingssysteem en

de bevriezing van staats- en persoonlijke bezittingen.

“We hebben de kwestie Rusland uitgebreid besproken. Caricom

vindt dat we dat als individuele landen zouden moeten doen”, zei

premier Briceno. “We moeten zelf beslissen welke sancties we,

indien nodig, kunnen nemen als landen en niet als Caricom,” voegde

hij eraan toe. Premier Mia Mottley van Barbados gaf aan dat de

consequenties van de oorlog in Oost-Europa voor de Caricom-landen

niet onderschat mogen woden. Ze wees erop dat Rusland en Ukraine

tot de grootste producenten van respectievelijk olie en tarwe

behoren, producten die in de regio geimporteerd worden.

Negatieve impact

Stijging van de wereldmarktprijzen van deze goederen zal een

negatieve impact hebben voor Caricom-landen die reeds te maken

hebben met financiele en economische problemen mede vanwege de

Covid-19-pandemie. De regio gaat volgens Mottley nog hardere tijden

tegemoet. De regeringsleiders hebben daarom besloten een

Caricom-subcommissie voor transformatie van het economisch herstel

op te richten. In deze commissie zijn ook vertegenwoordigers van de

Caribbean Delopment Bank, het Caricom Ontwikkelingsfonds en de

Caricom Commissie voor Economie opgenomen. De commissie wordt

geleid door premier Mottley.

Ze voerde aan dat de stijging van de prijs van energie en

vrachttransport de Caricom enorm grote zorgen baart. Mottley riep

de lidstaten op om de voedselproductie te vergroten in een poging

de gevolgen van de militaire crisis te minimaliseren. Vanwege

beleidsmaatregelen die getroffen en gefinancierd moeten worden

hebben Caricom-landen volgens haar minder geld op de begroting om

schokken zoals de gevolgen van de oorlog in Ukraine adequaat het

hoofd te bieden. De regio gaat moeilijkere tijden tegemoet

waarschuwde Mottley, maar het is volgens haar niet onmogelijk zaken

aan te pakken die economische activiteit kunnen stimuleren.







