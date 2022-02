Geen behoefte aan formele relatie met FitchRatings

13/02/2022 00:00

-

Ivan Cairo

Minister Armand Achaibersing van Financien en Planning vrijdag tijdens de persconferentie.

Foto: Gov TV



PARAMARIBO –

De regering heeft momenteel geen behoefte aan een formele relatie met ratingbureau FitchRatings. Het bureau is echter niet verboden om kredietbeoordelingen over Suriname te publiceren en mag dat uit eigen beweging wel doen. Uit financieel oogpunt gaat de regering voorlopig geen nieuw abonnement bij Fitch nemen voor het uitbrengen van kredietwaardigheidsbeoordelingen, omdat andere bureaus zoals Moody’s en Standard and Poors dat nog doen. Dat stelde minister van Financien en Planning, Armand Achaibersing, op vragen van de Ware Tijd.

Onlangs maakte Fitch bekend dat het stopt met publiceren van

ratings over Suriname omdat het geen informatie meer krijgt van de

Surinaamse autoriteiten. Achaibersing gaf aan dat zijn voorganger,

Gillmore Hoefdraad, de samenwerking met Fitch had verbroken. “Wij

hebben Fitch niet gezegd ‘u mag terugkomen’. Op dit moment hebben

wij die behoefte niet. Maar we hebben ook nooit gezegd ‘u mag

wegblijven'”, aldus de bewindsman.

Na de breuk met Hoefdraad is Fitch doorgegaan met het verzamelen

van informatie bij de bij het bureau bekende personen. Kennelijk

heeft Fitch niet de informatie gekregen zoals ze dat graag wilde,

maar er is, aldus de bewindsman ook geen contact geweest met de

juiste personen bij Financien en Planning, om de gewenste

informatie te verzamelen. Intussen heeft het ministerie contact

gemaakt met Fitch en heeft het bureau aangegeven dat ze van

Paramaribo nimmer instructies heeft gekregen om publicaties over

Suriname te stoppen.

Ook is aangeven dat contacten zijn onderhouden met “niet de

juiste personen”. Achaibersing stelt dat het niet zo is dat de

regering geen relatie met Fitch wil hebben, maar het abonnement

kost geld. “Op dit moment hebben wij ervoor gekozen om niet het

abonnement met Fitch weer aan te gaan,” zegt hij. Het bureau mag

echter op eigen initiatief wel ratings over Suriname produceren als

het dat wil. Na de herstructurering van de buitenlandse schulden

zal worden nagegaan in hoeverre weer officieel met Fitch in zee zal

worden genaan.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina